Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringolda Arnīša ienākumi pagājušajā gadā bija 60 221 eiro, kas ir par 2,5% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2016. gadu.

Arnīša lielākie ieņēmumi - 33 280 eiro apmērā - bija alga, ko viņš saņēma Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā. Tāpat Arnītis saņēma 15 900 eiro honorāru no Spānijas standartizācijas un sertificēšanas asociācijas, 7505 honorāru no ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas, 2334 eiro ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības SIA "Lauce", 1200 eiro ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības, ko viņam pārskaitījusi Ingrīda Zaķe, un 0,99 eiro kā procentu maksājumus no bankas "Citadele".

Arnītim pagājušajā gadā piederēja dzīvoklis Rīgā, trīs zemesgabali Viļānu pagastā, zeme un ēka Vijciema pagastā un zeme un ēka Valmierā. Viņa īpašumā bija arī 2005.gada izlaides vieglais auto "Ford Focus".

Bezskaidrās naudas uzkrājumos Arnītim pērn bija 241 370 eiro, kas ir 6,7% vairāk nekā gadu iepriekš, kad viņam bezskaidrās naudas uzkrājumos bija 226 300 eiro. Tāpat Arnītim pagājušā gada nogalē bija uzkrāti līdzekļi arī privātajos pensiju fondos.

