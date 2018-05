Portāls "Delfi" jau iepriekš ziņoja, ka Kontroles dienesta vadītāja amatam izraudzītā Znotiņa vēl domāja, vai pieņemt šo piedāvājumu. Kučinskis uzsvēra, ka aizkavēšanās bijusi objektīva, jo bijis jāsaprot, kādas būs viņas pilnvaras un kā varētu reorganizēt Kontroles dienestu.

Taujāts par to vai līdzšinējais iestādes vadītājs – Viesturs Burkāns –, kurš arī bija pieteicies konkursā, varētu kļūt par Znotiņas vietnieku vai padomnieku, premjers atbildēja, sakot, ka par to vēl nav runāts. Vienlaikus gan viņš norādīja, ka "neviens Burkāna kungam nepārmet zināšanu trūkumu, bet neaktīvu rīcību". Burkāna pilnvaru termiņš šajā amatā beidzas 31. maijā.

Jau ziņots, ka ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers pirmdien sasauktajā preses konferencē vēl nenosauca jauno Kontroles dienesta vadītāju, jo izvēlētais kandidāts lūdzis papildu laiku izvēles izdarīšanai. Aprīļa beigās Kalnmeiers esot ticies ar publiski izskanējušajām divām konkursā par spēcīgākajām atzītajām personām. Ģenerālprokurors norādīja, ka izvēlētā persona piekritusi izteiktajam piedāvājumam ieņemt amatu.

Znotiņa pirmdien portālam "Delfi" pastāstīja, ka pirms lēmuma pieņemšanas vēlas saprast, vai viņas redzējums par dienesta uzdevumiem saskan ar to personu, kas viņu izraudzījušies amatam, redzējumu, kā arī pārliecināties, vai viņai ir atbalsts politiskā un vadības līmenī.

Kā vēstīts, valdība otrdien pieņēmusi lēmumu reorganizēt Kontroles dienestu, izņemot to no Ģenerālprokuratūras pārraudzības. Pārmaiņu īstenošanai tiks veidota darba grupa. Paredzēts, ka līdz augustam tiks veiktas attiecīgas izmaiņas likumos. Par to, kur tieši jāatrodas dienestam, lai nodrošinātu tā neatkarību un labu operatīvo darbību, vēl ir jārunā.