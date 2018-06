Lai noteiktu kultūras centru statusu Latvijā un veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) sagatavojusi likumprojektu "Kultūras centru likums". Par to pirmdien spriedīs koalīcijas sanāksmē, liecina Sadarbības padomes dienas kārtība.

Kā uzsvērts likumprojekta anotācijā, šobrīd nav likuma, kas noteiktu kultūras centru statusu Latvijā, regulētu kultūras centru darbību, finansēšanu un citus ar kultūras centru darbību saistītus jautājumus. Taču par pašiem kultūras centriem ir atsevišķas norādes citos likumos.

Likumprojekta mērķis ir "veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību, sabiedrības vispusīgu iesaistīšanos kultūras procesos, kultūras un mākslas pieejamību visās Latvijas pašvaldībās un visu vecumu un sociālo slāņu iedzīvotājiem". Tieši kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību veicina kultūras centros darbojušies amatiermākslas un tautas mākslas kolektīvi, uzsver projekta autori.

Likumprojekta galvenie uzdevumi ir nostiprināt valsts un pašvaldību atbildību kultūras funkcijas izpildē, uzturēt un izkopt kultūras daudzveidību un tamlīdzīgi. Tas paredz ieviest kultūras centru brīvprātīgu akreditāciju, paredzot iespēju kreditētajiem kultūras centriem saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus, un to veido 18 panti, tas nosaka kultūras centru funkcijas, pienākumus, tiesības, kā arī to finansēšanu.

Patlaban pašvaldībās ir izveidoti un darbojas 579 kultūras centri, kas ir kā atsevišķas iestādes vai to struktūrvienības, to nosaukumi ir dažādi – kultūras centrs, kultūras nams, tautas nams, saietu nams un citi. To izveidošana notiek pēc katras pašvaldības iniciatīvas.

Likumprojekta izstrādē piedalījās Latvijas Kultūras centru asociācija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Līdz ar akreditācijas ieviešanu nepieciešams izveidot mērķprogrammas un paredzēt finansējumu, kuri kā valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus ar kultūras centru attīstību saistītu projektu un programmu īstenošanai. Likumprojektā nav norādīts nepieciešamais papildu finansējums.

Kā portālu "Delfi" informēja Valsts kancelejā, pirmdien, 11. jūnijā, par likumprojektu spriedīs koalīcijas sanāksmē.