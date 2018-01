Fallada

Sīks un paplucis viņš tur stāv šajā nepārskatāmi plašajā telpā. Simts markas, manu mīļo Pinneberg, šeit taču apgrozās miljoni. Tev svarīgas šīs simts markas? Mums tās nemaz nav svarīgas, mums tās ir nenozīmīgas. Nu jā, sava loma tām tomēr ir, to tu pats vēlāk redzēsi. Šī ēka ir celta no tavām iemaksām un tādu pašu sīciņu cilvēku iemaksām kā tu, taču par to tu tagad nedrīksti domāt. Mēs tavas iemaksas izmantojam tieši tā, kā tas likumā paredzēts.