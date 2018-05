No lasītājiem esam saņēmuši dažādus jautājumus par to, kā nodokļu reforma ietekmēs viņu situāciju un personīgos ienākumus. Jautājumi ir gan par gada ienākumu deklarāciju un attaisnotajiem izdevumiem, gan par apgādībā esošām personām u.c. tēmām.

Situācija Nr. 1

Vēlos uzzināt, kādu nodokļu maksāšanas formu man labāk izvēlēties manā gadījumā. Situācijas apraksts: plānoju izīrēt vienistabas dzīvokli ārzemju viesiem īstermiņā (tūristiem). Tas ir mans vienīgais nekustamais īpašums, par kuru es vēl maksāju kredītu. Vai nodokļi jāmaksā no peļņas, ņemot vērā, ka katru mēnesi ir izdevumi par kredītu? Vai ir iespēja izvēlēties tādu nodokļu nomaksas formu, kur kredīta maksājumi ir kā izdevumi un attiecīgi tā summas daļa neskaitās kā ienākumi? Kas šajā gadījumā der kā pamatojums, ja man netiek slēgts atsevišķs līgums ar katru īrētāju, bet ir tikai rezervācijas/darījuma apstiprinājums? Kā tas tiek risināts šādos gadījumos?

Atbilde:

Ja esat nolēmis izīrēt vai iznomāt sev piederošu nekustamo īpašumu, atcerieties, ka īpašuma izīrēšana jeb iznomāšana ir saimnieciskā darbība un no attiecīgi gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā nodokļi.

Jums ir jāizvēlas viens no trim nodokļu maksāšanas režīmiem:

1) Reģistrēt saimniecisko darbību VID un maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vispārējā kārtībā, piemērojot 20 % nodokļa likmi gada ienākumam līdz 20 004 eiro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības), 23 % gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības) un 31,4 % gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 eiro.

Ja ienākumi mēnesī pārsniedz 430 eiro, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas + iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % no brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

Ja ienākumi mēnesī ir zem 430 eiro, veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % no faktiskajiem ienākumiem.

Ja ienākumi ir mazāki par 50 eiro no gada sākuma, obligātās iemaksas neveic.

Uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus.

2) Paziņot VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu un nodokli maksāt 10 % no īres, nomas ieņēmumiem. Nav tiesību atskaitīt saimnieciskās darbības izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokli, un neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Uzskaita tikai ieņēmumus.

3) Var izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli. Jāuzskaita gan ieņēmumi, gan izdevumi.

Kredīta maksājumus nevar pieskaitīt pie izdevumiem. Izvēloties vispārējās kārtības maksāšanas režīmu (1.variants), izdevumi var būt tikai procentu maksājumi.

Situācija Nr. 2

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, saņēmu brīdinājumu par nenomaksātiem nodokļiem 21,47 eiro. Esmu strādājoša pensionāre. Gan darbavieta, gan VSAA pārbaudīja nodokļu nomaksu – viss kārtībā. Kā man jārīkojas? Kā tas rodas? Kā un kur varu šo summu samaksāt, lai visi būtu apmierināti?

Atbilde:

Informāciju par parāda esamību vai neesamību konkrētajā datumā Jūs varat pārbaudīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

VID EDS ir pieejams pārskats "Atlikumu vēsture", kurā EDS lietotājiem ir iespēja iegūt detalizētu informāciju par konkrētā nodokļu maksātāja nodokļu nomaksas stāvokli konkrētā laika periodā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokli var samaksāt EDS sadaļā "Maksājumi", kur tiek automātiski izveidots interneta bankas maksājuma uzdevums. Nodokļus var samaksāt arī klātienē jebkurā kredītiestādē. Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar VID rakstiski EDS vai telefoniski uz konsultatīvo tālruni.

Situācija Nr. 3

Vai deklarācijā var iekļaut angļu valodas apmācības, par kurām ir rēķini? Strādāju valsts struktūrā.

Atbilde:

Ir iespējams iekļaut iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos maksu par angļu valodas kursiem, ja šie kursi ir nepieciešami darbinieka kvalifikācijas celšanai. Mācību nepieciešamību amata pienākumu veikšanai pamato darba devējs ar izziņu. Izziņa iesniedzama VID kopā ar čekiem vai kvītīm, uz kurām ir nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, personas kods un norāde – kādi kursi ir apmeklēti.

Situācija Nr. 4

Līdz kuram datumam var samaksāt nodokli par 2017. gadu?

Atbilde:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 2017. gadu maksājams līdz 2018. gada 18. jūnijam.

Situācija Nr. 5

Kā aprēķināt 5 % nodokli pašnodarbinātajām personām, ja ienākumi bija 400 eiro, bet izdevumi 200 eiro?

Atbilde:

VSAOI 5 % apmērā pensiju apdrošināšanai ir jāveic no 200 eiro (400 – 200 = 200).

Situācija Nr. 6

Sakiet, kādi apliecinājuma dokumenti man jāiesniedz, lai atgūtu daļu no summas, kuru 2017. gadā esmu iztērējusi, par personīgajiem līdzekļiem iegādājoties vienas apdrošināšanas kompānijas veselības apdrošināšanas polisi savai mātei, pensionārei?

Atbilde:

Lai atgūtu daļu no summas, kuru esat iztērējusi, iegādājoties veselības apdrošināšanas polisi savai mātei, izdevumi ir jāapliecina ar samaksu apliecinošu dokumentu – čeku, maksājuma uzdevumu, interneta bankas izdruku u.c.

Situācija Nr. 7

Esmu saimnieciskās darbības veicējs, vienlaikus esmu nodarbināts pie darba dēvēja, kur par mani tiek maksāti visi nodokļi. Vai pensiju apdrošināšana 5 % apmērā tik un tā jāsamaksā?

Atbilde:

Pašnodarbinātajai personai no saimnieciskas darbības ienākumiem ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 % apmērā pensiju apdrošināšanai arī tad, ja persona maksā nodokļus no darba algas.

Situācija Nr. 8

Ar 1. februāri esmu uzsācis darba attiecības ar Kipras uzņēmumu. Alga tiek pārskaitīta uz manu Latvijas kontu. Līdz ar to ir pāris jautājumi: 1. Vai man šie ienākumi ir jādeklarē? Ja man tie ir jādeklarē, tad cik bieži un kā to darīt? Reiz gadā, aprīlī? 2. Vai man no šiem ienākumiem ir jāmaksā kaut kādi nodokļi? Ja ir, kā tos aprēķināt, cik bieži tie ir jāmaksā un uz kādu kontu?

Atbilde:

Diemžēl jautājumā nav norādīta visa informācija (piemēram, kur izpilda darba pienākumus), kas ir nepieciešama, lai izvērtētu situāciju pēc būtības un sniegtu publiskojamu atbildi. Aicinām jautājumu uzdot VID tīmekļa vietnē vai rakstot EDS sadaļā "Sarakste ar VID".

Situācija Nr. 9

Pie kā griezties jautājumā par Rīgas skolas skolotājas algas aprēķināšanas pareizību?

Atbilde:

Jūsu jautājums nav par nodokļiem un nav VID kompetencē. Lai saņemtu skaidrojumu par darba samaksas aprēķinu, jāvēršas pie darba devēja.

Situācija Nr. 10

Es apmaksāju meitas mācības augstskolā. Maksājumus veicu ar internetbankas starpniecību. Tagad pirms deklarācijas iesniegšanas izdrukāju konta izrakstus pa mēnešiem, bet tur ir noradīts mans vārds, uzvārds un konta numurs, personas koda nav. Izlasīju, ka vajadzētu būt arī personas kodam. Kā man rīkoties šajā gadījumā, lai tomēr atgūtu nodokļos pārmaksāto naudiņu?

Atbilde:

Gada ienākumu deklarācijai jāpievieno atbilstoši maksājuma dokumenti, kuros ir norādīts Jūsu vai Jūsu ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods, samaksāto izdevumu veids, dokumenta numurs, datums un izdevēja reģistrācijas numurs. Jūsu konkrētajā gadījumā jāpievieno maksājumu uzdevumi.

Situācija Nr. 11

Par kuriem gadiem es varu atgriezt nodokļus? Neesmu strādājis no 2017. gada septembra līdz 2018. gada martam.

Atbilde:

Visa 2018. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2015. un 2016. gadu, bet līdz 2018. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2014. gadu.

Situācija Nr. 12

Vēlos uzzināt: 2017. gadā iemaksāju 3. pensiju līmenī 1200 eiro, bet, iesniedzot deklarāciju, VID konsultante brīdināja, ka tiks atmaksāti nodokļi no mazākas iemaksātās summas...

Atbilde:

Fiziskai personai ir tiesības saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli no summas, ko fiziskā persona ir iemaksājusi privātajā pensiju fondā un kas nepārsniedz 10 % no personas kalendārā gada bruto darba samaksas.