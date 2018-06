Iedzīvotāji, kas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), daļu no tiem var atgūt kā attaisnotos izdevumus gan par sevi, gan saviem ģimenes locekļiem. To izdarīt ir salīdzinoši vienkārši: jāieiet savā elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) kontā un jāaizpilda gada ienākuma deklarācija, norādot, kādus tieši attaisnotos izdevumus vēlaties atgūt. EDS sistēma pati pateiks priekšā, kā to izdarīt: jums ir tikai jāseko norādēm. Ja tomēr nevēlaties lietot EDS sistēmu, tad gada ienākumu deklarāciju kopā ar čekiem par attaisnotajiem izdevumiem var iesniegt gan Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apkalpošanas vietās, gan valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.