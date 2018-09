Turpinot pirmsvēlēšanu debašu, diskusiju un interviju ciklu "Par ko balsot?", otrdien uz debatēm "Delfi TV" studijā viesojās pa vienam deputāta amata kandidātam no četriem politiskajiem spēkiem – "No sirds Latvijai", Latvijas Krievu savienības, "Progresīvajiem" un partiju apvienības LSDSP/KDS/GKL. Tajās deputāta amata kandidāti augstos toņos apmainījās ar savām iecerēm ceļā uz labklājīgāku, tiesiskāku un demokrātiskāku valsti.

25. un 26. septembrī uz debatēm "Delfi TV" studijā aicināti pa vienam deputāta amata kandidātam no visiem tiem 13.Saeimas vēlēšanās kandidējošajiem politiskajiem spēkiem, kuru popularitāte augusta reitingos nesasniedza 2,5%.

Par dažādām nozarēm un par alternatīvām iepretim pārējo partiju piedāvājumam atskaitījās to četru politisko spēku pārstāvji, kam starp šiem astoņiem aizvadītajos mēnešos ir bijuši augstākie reitingi: Māris Jurjāns (NSL), Jevgeņija Krjukova (LKS), Antoņina Ņenaševa (P) un Valdis Šakars (LSDSP/KDS/GKL).

Debates aptvēra ļoti daudz un dažādus tematus. Iespējams, visaugstākajos toņos deputāta amata kandidāti vētīja tiesiskumu Latvijā, kā arī konkurentu un savus piedāvājumus tiesiskas valsts stiprināšanā.

Šakars uzsvēra, ka viens no LSDSP/KDS/GKL mērķiem ir ģimenes tiesību aizsardzība. Viņš uzskata, ka būtu nepieciešams veikt bāriņtiesu reformu, kā arī, iespējams, veikt to pakļautības maiņu. Šakars esošo bāriņtiesu kvalitāti vērtēja kā zemu. "Savukārt tiesas, izskatot bērnu aprūpes tiesību jautājumus, ļoti bieži vadās no bāriņtiesu atzinumiem. Faktiski tās lietas tiek lemtas diezgan vienpusīgi," situāciju iezīmēja LSDSP/KDS/GKL līderis. Politiķis vērsa uzmanību, ka apvienībai ir svarīgas ģimenes vērtības, tostarp laulība, kas ir starp vīrieti un sievieti.

Arī Jurjāns uzsvēra tradicionālas ģimenes svarīgumu. "No sirds Latvijai" iestājoties par tradicionālu Eiropu un 10 baušļu civilizāciju Eiropā. "Cilvēki, kas ikdienā ievēro 10 baušļus, viņi arī iestrādās to valsts pamatos un viņi veidos valsti, kurā ir iespējams un patīkami dzīvot," pārliecinoši pauda politiķis. Tieši šī iemesla dēļ politiskais spēks ir kategoriski pret migrāciju. "No sirds Latvijai" iestājas arī pret Stambulas konvenciju un viendzimuma pāru laulībām, jo "tas ir evolūcijas strupceļš".

Tikmēr Krjukova uzsvēra, ka Latvijas Krievu savienība ir "vienīgā partija, kura aicina Latvijas valdību ievērot starptautisko organizāciju un komiteju rekomendācijas cilvēktiesību aizsardzības jomā".

"Progresīvo" līdere Ņenaševa skaidroja, ka politiskais spēks iestājas par tiesiskas valsts stiprināšanu. Viens no veidiem, kā to īstenot, ir tiesībsarga institūcijas stiprināšana. Būtu nepieciešams stiprināt, kā arī paplašināt tiesībsarga pilnvaras, uzsvēra politiķe. Kā piemēru viņa minēja, ka dažos jautājumos viņa lēmumam būtu jābūt juridiski saistošam spēkam. Piemēram, noziegumos par naida kurināšanu.

Lai stiprinātu tiesisku valsti, ir jāstiprina demokrātija. To var darīt, stiprinot pilsonisko aktivitāti. Ir jāstiprina nevalstisko organizāciju loma valsts pārvaldē, uzsvēra Ņenaševa.

