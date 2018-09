Kultūras nozare, mediju politika un integrācija ir Kultūras ministrijas pārziņā. Par aktuālo un problemātisko šajās jomās piektdien, 14. septembrī, "Delfi TV ar Jāni Domburu" ciklā "Par ko balsot?" debatēs deputāta amata kandidāti. Tiešraidē aicināti piedalīties pārstāvji no astoņām partijām, kuru atbalsts sabiedrībā saskaņā ar publiski pieejamiem socioloģisko aptauju datiem pēdējā laikā pārsniedzis 2,5%.

14. septembra pēcpusdienā raidījumu ciklā "Par ko balsot?" par kultūras nozares aktuālajiem jautājumiem sprieda partiju pārstāvji Guntars Grīnvalds (S), Artūrs Mangulis (ZZS), Ivars Puga (KPV LV), Dace Melbārde (NA), Ints Dālderis (JV), Aigars Bikše (A/P), Dagmāra Beitnere Le Galla (JKP) un Guntis Rasims (LRA).

'Asaru nauda' kultūra – par vai pret

Viens no jautājumiem, kas tika skarts debatēs, bija par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējuma maiņu – līdz 2022. gadam pakāpeniski pāriet uz to, ka fonda budžetu veido daļa no tā sauktājiem “netikumu nodokļiem” – alkohola un tabakas akcīzes, kā arī azartspēļu un izložu nodokļu ieņēmumiem. Pašreizējā kultūras ministre Dace Melbārde (NA) saka, ka ideālā gadījumā VKKF budžetu izdosies palielināt līdz 20 miljoniem gadā.

Šādam modelim piekrīt arī Ints Dālderis (JV), sakot, ka virziens ir pareizs, turklāt tas ir vieglākais veids kā paņemt kultūrai naudu no budžeta, turklāt šāda prakse arī veiksmīgi darbojas ārzemēs. Savukārt Aigars Bikše (Attīstībai/Par) saka, ka VKKF budžeta apjoms ir jāpalielina ātrāk.

Pretēju nostāju šajā jautājumā pauž Jaunās konservatīvās partijas pārstāve Dagmāra Betnere Le Galla, sakot, ka VKKF budžets ir jāpalielina, tomēr to nedrīkst darīt no ētisku apsvērumu dēļ, jo kultūra nedrīkst tiks finansēta no cilvēku netikumiem. “Tā tomēr nav laba prakse. No plaukst un zeļ Zuzāna kolekcija. Tā ir asaru nauda,” debatēs teica JKP pārstāve.

Beitnerei Le Gallai oponēja Guntis Rasims (Reģuionu apvienība) , uzsverot, ka, ja šī nauda tiekot ieguldīt pareizi, tad tas ir tikai pluss. Savukārt Bikše atgādina, ka šī ir iespēja VKKF saglabāt savu politisko neatkarību.

Nacionālā koncertzāle – par vai pret

Nacionālā koncertzāles būvniecības jautājums šobrīd ir dienaskārtībā. Taču tikpat būtiska ir Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecība, tāpat svarīgi savest kārtībā vēsturiskās ēkas un jau esošo kultūras infrastruktūru. Partiju kandidāti tika lūgti nosaukt prioritātes šajā jautājumā.

Ints Dālderis (JV), kā galveno prioritāti min Nacionālo koncertzāli. Tomēr uzsver, ka jāizmanto visas iespējas ārpus budžeta. Tomēr jāpabeidz jau iesāktais – Rīgas pils, Jaunais Rīgas teātris, Dziesmu svētku estrāde, Okupācijas muzejs un tad jāskatās, vai varam to atļauties.

Aigars Bikše kā savas partijas prioritāti sauc Laikmetīgās mākslas muzeju. “Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurai nav sava Laikmetīgās mākslas muzeja. Varam iet uz savdabīgu Ginesa rekordu, bet vai to vajag,” saka deputāta amata kandidāts.

Dagmāra Beitnere Le Galla akcentē, ka vispirms jādomā tik un tā par cilvēkiem. Viņa kā prioritāti uzsver Nacionālo koncertzāli, tomēr to vajadzētu nevis celt uz AB dambja, bet pārbūvēt Rīgas Kongresu namu.

Savukārt Guntis Rasims (Reģionu apvienība) saka, ka būtiski ir iet vairāk reģionos. Ārpus Rīgas kultūras centru nozīmi pierāda arī pārmaiņas pēc koncertzāļu atvēršanas Cēsīs, Liepājā un Rēzeknē. “Ir daudzas Pilis muižas, kas jāatjauno. Tikai Rīgas koncertzāle,” saka Rasims.

Rasimam pievienojas Artūrs Mangulis (ZZS), sakot, ka iestājas par kultūras pieejamību visā Latvijā, uzsverot, ka ir svarīgi savest kārtībā reģionālos kultūras centrus.

Arī Guntars Grīnvalds (Saskaņa) arī saka, ka prioritaāra ir esošo vietu sakārtošana. Savukārt no jaunajām būvēm – vispirms ir vajadzīga koncertzāle.

Ivars Puga (KPV LV) debatēs saka, ka nauda jāiegulda cilvēkos. Koncertzāli viņš min kā prioritāti, tikai ar piebildi, par cik! Viņš arī saka, ka apmeklētāji nevērtēs koncertzāles izskatu, bet saturu. Tomēr Puga arī atzīmē, ka jaunai koncertzālei “AB dambis ir super vieta”.

Dace Melbārde (NA) debatēs atgādina, ka par valsts budžetu nav iespējams uzbūvēt ne muzeju, ne koncertzāli. “Ar privātiem ir jāstrādā, vai patīk vai nē,” saka pašreizējā kultūras ministre.

Aigars Bikše debatēs aktualizē jautājumu, ka ir iespējams salīdzinoši lēti ierīkot Laikmetīgās mākslas muzeju Rīgas Tehniskās universitātes ēkā (RTU) ēkā. Savukārt Dace Melbārde (NA) saka, ka RTU Rīgas Domei būtu jāiekārto pilsētas galerija, savukārt valstij jāsakārto izstāžu zāle “Arsenāls”.

Kā ziņots, portāls "Delfi" pirms šoruden gaidāmajām vēlēšanām īsteno apjomīgu pirmsvēlēšanu debašu un interviju ciklu "Par ko balsot?", kuru vada žurnālists Jānis Domburs. Cikls visu septembri un oktobra pirmajā nedēļā būs skatāms portālā "Delfi" gan tiešraidēs, gan videoierakstu veidā.

Jānis Domburs aicina arī "Delfi" lasītājus uzdot savus jautājumus studijas viesiem – gan publiski (šī raksta komentāros un "Delfi" "Facebook" lapā), gan sūtot e-pastu (janis.domburs@delfi.lv).

Sekojiet līdzi kalendāram, kas pieejams "Delfi" sadaļā "Domā, spried un sver!" un "Delfi TV ar Jāni Domburu" labās puses slejā, lai savlaicīgi uzzinātu, kad un cikos gaidāmi raidījumi un kādi dalībnieki tajos piedalīsies!

Gan raidījumu ciklu "Par ko balsot?", gan tradicionālo "Delfi" pirmsvēlēšanu rakstu un politiskās analīzes sadaļu "Domā, spried un sver!" līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds, kas portālam "Delfi" piešķīris naudu programmas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanā" ietvaros.