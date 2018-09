'Par ko balsot?' Studijas viesi spriedīs par Briseli, Vašingtonu un Maskavu jeb ārpolitiku

Pirmdien, 10. septembrī, "Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumu ciklā "Par ko balsot?" diskusiju un debašu tēma būs ārpolitika. Pulksten 11 tiešraidē būs vērojama jomā zinošu cilvēku un tautā respektētu personību diskusija, bet pulksten 15 par to spriedīs deputāta amata kandidāti no astoņām partijām, kuru atbalsts sabiedrībā saskaņā ar publiski pieejamiem socioloģisko aptauju datiem pēdējā laikā pārsniedzis 2,5%. Pēc tiešraidēm abi raidījumi būs skatāmi ierakstā portālā "Delfi".

No rīta studijā par nozares aktuālajiem jautājumiem un problēmām spriedīs Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa, Latvijas Ārpolitikas institūta (LĀI) direktora vietnieks Kārlis Bukovskis, portāla "Delfi" Nacionālo un biznesa ziņu nodaļas redaktors Filips Lastovskis un arhitekts, Mežaparka estrādes un "Šaoliņas lidojošo mūku teātra" projektu autors Austris Mailītis.

Savukārt pēcpusdienā uz aktuālajiem jautājumiem atbildes meklēs Vjačeslavs Dombrovskis (S), Māris Kučinskis (ZZS), Didzis Šmits (KPV LV), Rihards Kols (NA), Edgars Rinkēvičs (JV), Artis Pabriks (A/P), Linda Ozola (JKP) un Juris Viļums (LRA).

Pašreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) amatā stājās 2011. gada 25.oktorbī. Viņam, tāpat kā viņa priekštečiem, nācies strādāt ar ārlietu resoru, kas ir viens no trūcīgākajiem Eiropas Savienībā (ES). Piemēram, Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība ES darbinieku skaita ziņā ir pēdējā vietā starp bloka valstīm, pat mazāka par Maltas un Igaunijas pārstāvību, bet, neskatoties uz to, nemitīgi ir saskārusies ar augstām prasībām par labāku Latvijas interešu pārstāvniecību. Praktiski tas nozīmē, ka institūcijas pārdesmit darbiniekiem ik nedēļu jāpārstāv Latvija visdažādākajās nozaru sanāksmēs – un reizēm uz visām paspēt nevar.

Paralēli izaicinājumiem tajā, kā pārstāvēt Latviju Eiropas Savienībā, Latvijas Ārlietu ministrija strādā vairākos citos virzienos, kas saistās ar tādiem praktiskiem un tehniskiem izaicinājumiem kā vēstniecību uzturēšana ārvalstīs, kā arī drošības jautājumiem un dažādām politikas jomām – attiecībām ar reģiona kaimiņvalstīm, diasporu, "Brexit" un pasaules lielvarām.

Kas ir svarīgs un kas – svarīgākais

Būtiskākās ārlietu izvirzītās prioritātes tiek skaidrotas ikgadējā ārpolitikas ziņojumā, ko katra gada nogalē sagatavo ministrija. To pašu ziņojumu katra gada janvārī apspriež arī Saeima. Tiesa, kā līdz šim novērojis portāls "Delfi", debates par prioritātēm vairāk izvēršas par šovu kameru un žurnālistu priekšā, deputātiem regulāri izmantojot mākslinieciskus izteiksmes līdzekļus, piemēram, par Vinnija Pūka gaitām un Eirovīziju, un mazāk izmantojot faktus un datos balstītu analīzi par Latvijas iespējamo lomu pasaulē. Salīdzinot ar parējām partijām, pēdējo gadu laikā šajās debatēs tikai retu reizi piedalījušies "Saskaņas" deputāti, pārsvarā paliekot klausītāju lomā.

Kā galvenais mērķis ziņojumā minēts tas, ka Latvijas ārpolitikas interesēs ir pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšana un attīstīšana.

Savukārt, izvērtējot starptautiskos notikumus, ziņojumā minēts, ka šobrīd nekas neliecina, ka Krievijas ārpolitikā varētu notikt pozitīvas izmaiņas, kas nozīmējot, ka Krievijas izvēlei par labu konfrontācijai un spriedzes uzturēšanai attiecībās ar Rietumiem ir ilgtermiņa raksturs. Tāpat ziņojumā minēts, ka starptautiskā terorisma draudu līmenis Latvijā ir zems, taču Latvija no tā nav izolēta. Ziņojumā arī uzsvērts, ka Latvija balstās uz nostāju, ka ne Eiropai, ne ASV nav alternatīvas transatlantiskajai sadarbībai.

Ar reportāžu par ārlietu debatēm iespējams iepazīties šeit, bet ar ārlietu ziņojumu šeit.

No skandāliem izvairās

Pēdējo gadu laikā ministrija nav iekūlusies lielos skandālos, bet pilnīgi no tiem arī nav spējusi izvairīties. Viens no sabiedrībā rezonansi visvairāk izraisījušiem gadījumiem tika saistīts ar Solvitas Āboltiņas kļūšanu par vēstnieci Itālijā. Lai gan, no vienas puses, viņai ir attiecīgā pieredze ārlietu resorā, lai šādu amatu ieņemtu, no otras puses, vairākkārtēji, tostarp šajā pirmsvēlēšanu kampaņā, tiek pārmests, ka viņas politiskās gaitas un reputācija Latvijā nav savienojama ar pēkšņu nokļūšanu prestižā vēstnieka amatā vienā no lielākajām ES dalībvalstīm.

Kā intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" izteicās Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš kā galējā lēmuma pieņēmējs Āboltiņu akreditēja darbam vēstnieces amatā: "Solvita Āboltiņa ir izgājusi visus procesus attiecībā uz izvirzīšanu, viņa ir jomas speciāliste. Viņa ir ilgi strādājusi, ja viņa nebūtu jomas pārzinātāja, ja viņa būtu tīri politiskā persona, visticamāk, es nekad nepiekristu."

Lai gan ārlietu dienestos cilvēku trūkst un papildinājums tikai stiprinātu to, kā Latvija tiek pārstāvēta starptautiskā līmenī, Latvijā vienlaikus pastāv "Valsts pārvaldes reformu plāns 2020", kurš cita starpā paredz valsts pārvaldes nodarbināto skaita samazinājumu par 6%.

Neoficiālās sarunās vairāki ārlietu resora avoti portālam "Delfi" skaidroja, ka, ņemot vērā nepieciešamību pēc labāk nodrošinātas starptautiskās pārstāvniecības, pastāv nerakstīta vienošanās par to, ka pašreizējā situācijā šis nosacījums konkrēto ministriju neskars vai arī skars minimāli.

Savukārt Valsts kancelejas preses pārstāve Sabīne Spurķe portālam "Delfi" skaidroja, ka "reformu plāns attiecas uz visiem centrālajā aparātā Rīgā nodarbinātajiem, bet neattiecas uz vēstniecībās nodarbinātajiem".

Budžets aug

2008.–2009. gada krīzes laikā ministrijas budžets nebija izņēmums un tika nozīmīgi samazināts, bet pēc atlabšanas strauji atguvās, tostarp tika atvērtas vairākas jaunas pārstāvniecības: 2012. gadā vēstniecības Ukrainā kanceleja Moldovā, vēstniecības Moldovā, Indijā, Apvienotajos Arābu Emirātos – 2014. gadā, pārstāvniecība OECD – 2015. gadā, vēstniecība Korejā – 2016. gadā. Patlaban Latvijai ir 47 diplomātiskās pārstāvniecības.

Pēc Latvijas prezidentūras finansējuma papildu piešprices, kas līdz ar prezidentūras beigām 2015. gadā pazuda, ministrijas budžets katru gadu ir audzis.

Atbildot uz jautājumu, kurās pozīcijās šobrīd ministrijai būtu nepieciešami papildu līdzekļi, ministrijas preses sekretārs Gints Jēgermanis norāda, ka, sniedzot precīzāku atbildi, būtu iespējams runāt par papildu līdzekļiem, ko ministrija ir lūgusi Finanšu ministrijai (FM). Tas, vai šie līdzekļi tiks saņemti, lemjot par budžetu, būs jāizlemj jau jaunievēlētajai valdībai.

Runa ir par sarakstu, kuru iesniegušas visas ministrijas, jeb tā dēvēto vajadzību sarakstu, tas tiek dēvēts arī par prioritāro pasākumu sarakstu. Vārds "prioritāte" gan šajā gadījumā var būt maldinošs, jo ārpolitikas prioritātes, kā minēts iepriekš, ir noteiktas ārlietu ministra ziņojumā valdībai un Saeimai.

Ārlietu ministrijas 2019.–2021. gada budžeta prioritāro pasākumu saraksts:

Edgars Rinkēvičs, kurš pārstāv pašreizējo koalīciju, paudis, ka ir gatavs turpināt darbu ministra amatā, savas ambīcijas ir arī NA deputātam Rihardam Kolam, kurš, kā liecina "Delfi" avoti, tās centies stiprināt, uzņemoties sava veida krusttēva lomu Saeimā topošajam Diasporas likumam. Tas, vai minētajiem politiķiem vai kādam citam kandidātam vispār ir cerības uz šo amatu, būs zināms 6. oktobra vēlā vakarā.

Kā ziņots, portāls "Delfi" pirms šoruden gaidāmajām vēlēšanām īsteno apjomīgu pirmsvēlēšanu debašu un interviju ciklu "Par ko balsot?", kuru vada žurnālists Jānis Domburs. Cikls visu septembri un oktobra pirmajā nedēļā būs skatāms portālā "Delfi" gan tiešraidēs, gan videoierakstu veidā.

Jānis Domburs aicina arī "Delfi" lasītājus uzdot savus jautājumus studijas viesiem – gan publiski (šī raksta komentāros un "Delfi" "Facebook" lapā), gan sūtot e-pastu (janis.domburs@delfi.lv).

Sekojiet līdzi kalendāram, kas pieejams "Delfu" sadaļā "Domā, spried un sver!" un "Delfi TV ar Jāni Domburu" labās puses slejā, lai savlaicīgi uzzinātu, kad un cikos gaidāmi raidījumi un kādi dalībnieki tajos piedalīsies!

Gan raidījumu ciklu "Par ko balsot?", gan tradicionālo "Delfu" pirmsvēlēšanu rakstu un politiskās analīzes sadaļu "Domā, spried un sver!" līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds, kas portālam "Delfi" piešķīris naudu programmas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanā" ietvaros.