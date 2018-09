Video: Deputāta amata kandidāti pārmet VARAM nespēju un spriež par Lemberga ietekmi ANO

"Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumu ciklā "Par ko balsot?" debatēs par vides aizsardzību un reģionu attīstību trešdien, 12. septembrī, deputāta amata kandidāti paguva gan pārcilāt ministrijas spējas pārraudzīt pašvaldību darbu, gan Aivara Lemberga lomu reģionu labklājībā un viņa ietekmi Apvienoto Nāciju organizācijā (ANO).

Debatēm pievēršoties tēmai par klimata pārmaiņām un Latvijas lomu to mazināšanā, Edgars Tavars (ZZS) pieminēja, ka būtisku lomu spēlē projekts "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija", kas izmaksās aptuveni 500 miljonus eiro.

Tavars argumentēja, ka pāreja no dīzeļa lokomotīvēm uz elektrovilcieniem ir viens no veidiem, kā mazināt oglekļa dioksīda izmešus Latvijā. Šī atziņa izpelnījās asu kritiku no citu partiju deputāta amata kandidātiem, tostarp piesaucot arī Aivara Lemberga vārdu.

Atbildot kritikai par Ventspils Mūzikas vidusskolas būvniecību, kam piešķīra 15 miljonus eiro no emisiju kvotu naudas, Tavars teica, ka citām pašvaldībām derētu mācīties no Ventspils.

Partiju deputāta amata kandidāti debatēja par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu. Šogad gandrīz 128 miljonus eiro tajā iemaksā 15 pašvaldības, bet pārējās 114 vietvaras ir līdzekļu saņēmējas. Par apspriestāko objektu kļuva Jelgavas novadā sporta halles un baseina būvniecība, kas katram Elejas pagasta iedzīvotājam izmaksā aptuveni 2822 eiro.

Nellija Kleinberga (LRA) pauda, ka fonda līdzekļi jāatvēl infrastruktūras uzlabošanai, savukārt "peldbaseiniem meža vidū" nauda jāmeklē konkursa kārtībā. Arī Ralfs Nemiro (KPV LV) uzskata, ka fonds jāpārskata.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts (NA) vērtēja, ka attīstība novados nesāksies, kamēr vien tie turpinās ņemt kredītus pelnīt nespējīgu projektu īstenošanai. Eglīts kritizēja Daugavpils izpilddirektori Ingu Goldbergu (S) par pilsētas sociālo pabalstu praksi.

Goldberga atcirta, ka Eglīša pārstāvētā ministrija pieļauj šādu "politisko lēmumu" īstenošanu. Eglīts savukārt noteica, ka pašvaldības finanšu jomā bauda lielu autonomiju.

Būdams ministrijas pārstāvis, Eglīts pārējo kandidātu pārmetumu krustugunīs nonāca vairākkārt. Rīgas domnieks Mārtiņš Bondars (A/P) pārmeta ministrijai par tās vājumu, kam Eglīts atcirta ar "Rīgas domes opozīcijas nespēju konkretizēt savas vēlmes un apjaust savas iespējas".

"Ministrija strādā likuma ietvaros un izturas vienādi pret visām pašvaldībām, neatkarīgi no tā, kas vada pašvaldību," teica Eglīts. Tam gan tūdaļ iebilda Salaspils novada mērs Raimonds Čudars (JV), skaļi nosakot, ka "tā nav taisnība".

Abi tad pievērsās Satversmes tiesas spriedumam, ar kuru Salaspils novads uzvarēja ministru Kasparu Gerhardu (NA). Tiesa secināja, ka Gerhardam nebija tiesību ar rīkojumu atcelt Salaspils domes lēmumu par pastāvīgo komiteju izveidi.

Debatēm par aizsargājamo teritoriju nozīmi Latvijā Nemiro piedāvāja stāstu par kādu kukaini, kura klātbūtne varot uzlikt liegumu visam mežam. Tāpēc "KPV LV" pārstāvja ieskatā saimnieciskā darbība ir jāsabalansē ar "zaļumu".

Eglīts iebilda, ka "katra kukaiņa zaudējums var kaut ko nozīmēt". Nemiro ieskatā cilvēks tomēr ir svarīgāks par kukaini. Savukārt Tavars atcerējās, ka šīm atziņām savulaik ļoti līdzinājies kāds Zaļo un Zemnieku savienības sauklis.

Sarunā iespraucās Salaspils novada domes priekšsēdētājs Čudars, sakot, ka viņš ir priecīgs par liegumu viņa ģimenei piederošajā mežā. Tam atbildi parādā nepalika Bondars, sarkastiski paslavējot Čudaru par viņa turīgumu. Pēc brīža Eglīts atraidīja draudzības piedāvājumu no Nemiro.

