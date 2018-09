LRA atbalstīs tautas vēlētu prezidentu, bet neatkāpjas no atklātas prezidenta ievēlēšanas jau nākamgad

Politisko partiju apvienības Latvijas Reģionu apvienība (LRA) pārstāvju sapulce un Saeimas frakcija šodien pieņēma lēmumu ceturtdien Saeimas sēdē atbalstīt grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz tautas vēlētu prezidentu. Tajā pašā laikā LRA neatkāpjas no sava uzstādījuma un aicina arī citas Saeimas partijas atbalstīt Satversmes grozījumus, kas paredz atklātu Valsts prezidenta ievēlēšanu, kas šonedēļ otrajā lasījumā nonāks Saeimas plenārsēdē.

Ņemot vērā, ka LRA 12. Saeimas priekšvēlēšanu programmā ir izteikusi atbalstu tautas vēlēta prezidenta institūcijai, partiju apvienība atbalstīs Saeimā iesniegto grozījumu Latvijas Republikas Satversmē nodošanu izskatīšanai komisijās.

Guntis Gladkins, Latvijas Reģionu apvienības Pārstāvju sapulces priekšsēdētājs: "Izpētot iesniegtos grozījumus, uzskatām, ka tie izstrādāti neprofesionāli un šādā redakcijā nav pieņemami, taču atbalstīsim to nodošanu komisijām turpmākai izstrādei un pilnveidošanai. Iniciatīva pat tautas vēlētu prezidentu ir sarežģīts, bet būtisks jautājums, kurš prasa nopietnas diskusijas gan sabiedrībā, gan politiskajā, gan arī ekspertu vidē. Tāpat tas prasa virkni izmaiņu likumdošanā, kas noteiktu, kurš izvirza prezidenta kandidātus, kā tas notiek. Tāpat jāsaprot, kā regulēt priekšvēlēšanu aģitācijas procesu, un kādas būs tautas vēlētā prezidenta pilnvaras. Pašreiz Saeimā iesniegtajā likumprojektā nav atbilžu ne uz vienu no šiem jautājumiem. Tāpēc uzskatām, ka pie šī jautājuma vēl nopietni jāstrādā visās Saeimas komisijās. Jau šobrīd ir skaidrs, ka tautas vēlēts prezidents nebūs iespējams nākamajās Valsts prezidenta vēlēšanās. Līdz ar to − LRA neatkāpjas no virzītajiem grozījumiem Satversmē, lai jau nākamgad mūsu valsts augstākā amatpersona tiktu ievēlētā atklātā balsojumā un sabiedrība būtu informēta par to, kā ir balsojis ikviens Saeimas deputāts."