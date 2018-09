LRA izcīna grozījumus PIL likumā, kas ierobežos izšķērdīgos iepirkumus

Ceturtdien Saeima trešajā − galīgajā lasījumā, 80 deputātiem balsojot "par", atbalstīja Latvijas Reģionu Apvienības (LRA) virzītos grozījumus Publisko iepirkumu likumā (PIL). Pēc LRA iniciatīvas apturēta naudas izšķērdēšana, kas līdz šim notikusi caur publiskajiem iepirkumiem, paredzot lielāku kontroli valsts un pašvaldību iestāžu Iepirkumu komisiju darbā. Pieņemtie grozījumi izslēdz iespēju par uzvarētāju iepirkumos atzīt to pretendentu, kura piedāvājums bijis vairākkārt dārgāks nekā sākotnējā paredzamā līgumcena.

LRA panākusi, ka, grozījumiem stājoties spēkā, valsts un pašvaldību iestādes nevarēs pasludināt par iepirkumu uzvarētājiem un slēgt līgumu ar publiskiem būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma sniedzējiem, ja viņu piedāvātā iepirkuma cena pārsniegs 50% no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas. LRA ir pārliecināta, ka šāda pieeja iepirkumiem disciplinēs valsts un pašvaldību iestādes arī ES fondu līdzekļu un valsts budžeta apguvē.

Edvards Smiltēns, 12. Saeimas deputāts, LRA valdes loceklis: "Jau no pavasara LRA vērsusi uzmanību uz ministriju un to pakļautībā esošo iestāžu sadārdzinātajiem iepirkumiem, ar kuru starpniecību tiek izsaimniekoti valsts un pašvaldību līdzekļi. Cēlām gaismā iepirkumus, caur kuriem jau izsaimniekoti 5 un 7 miljoni eiro, kā arī iepirkumu, kur potenciāli tiktu izsaimniekoti 23 miljoni eiro. Ja tajā laikā būtu spēkā grozījumi, kurus pieņēmām šodien, tad tikai no diviem minētajiem iepirkumiem vien mēs ietaupītu 10 miljonus eiro, kurus varētu izlietot daudz saprātīgākiem mērķiem. Iesniedzot rūpīgi izstrādātus likuma grozījumus, esam panākuši rezultātu − ir apturēta naudas izšķērdēšana, kas šobrīd notiek caur publiskajiem iepirkumiem. Līdz šim, no malas raugoties, ir šķitis, ka ministrijās tiek svinētas dzīres un tērēta nauda, kuras nav. Kā var izveidoties situācija, kurā tiek apstiprināti pat pieckārt sadārdzināti iepirkumi, kuru realizēšanai nav līdzekļu? Iespējams, atbilde ir pavisam vienkārša – tiek plānots katru gadu pieprasīt papildu miljonus, lai šos iepirkumus varētu turpināt īstenot. Tā ir apzināta un ļaunprātīga nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšana."

Brīdī, kad jebkāds naudas palielinājums − veselībā, izglītībā un reģionālajā attīstībā ir svarīgs, jāapdomā ikviens iztērētais eiro. Nav pieļaujama naudas "izsaimniekošana" un bezmērķīga vai pat savtīga tās tērēšana. Tieši tāpēc šodienas Saeimas atbalsts LRA grozījumiem "Publisko iepirkumu likumā" trešajā jeb galīgajā lasījumā ir nozīmīgs solis, lai tādi gadījumi kā Latvijas Valsts ceļu un VARAM iepirkumi, kā arī virkne citu krāpniecisku shēmu vairs nekad neatkārtos," uzver Edvards Smiltēns.