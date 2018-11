Arī 'Attīstībai/Par!' nepretendē uz Saeimas priekšsēdētāja amatu

Arī partiju apvienība "Attīstībai/Par!" nepretendē uz Saeimas priekšsēdētāja amatu un savu kandidātu šim amatam nevirzīs, LTV raidījumā "Rīta Panorāma" pauda politiskā spēka līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce.

"Mēs nevirzīsim savu kandidātu uz šo [Saeimas priekšsēdētāja] amatu. Mēs uzskatām, ka par kandidātu var vienoties, un mēs centīsimies to izdarīt. Esmu pārliecināts, ka mēs izvēlēsimies vislabāko no kandidātiem partiju starpā. Man par to nav šaubu," uzsvēra Pūce.

Pūces ieskatā abas līdz šim piesauktās iespējamās Saeimas spīkera amata kandidātes – Dagmāra Beitnere-Le Galla (JKP) un Ināra Mūrniece (NA) – ir pietiekami kvalificētas šim augstajam amatam.

Politiskais spēks "Attīstībai/Par!" vēl nav izlēmis, kuru personu virzīs Saeimas prezidijam uz kādu no amatiem, ja būs vienošanās par jauna prezidija izveidi. Par to partiju apvienība lems pirmdien.

Viņš intervijā atzina, ka pēdējo dienu laikā starp partijām notiek oficiālas un neoficiālas konsultācijas par Saeimas prezidiju. Pūce izteica cerību, ka piektdienas vai sestdienas laikā tiks panākta vienošanās.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka partija "KPV LV" nepretendē uz Saeimas priekšsēdētāja amatu. Savukārt Jaunā konservatīvā partija (JKP) Saeimas prezidijam lēmusi virzīt 13. Saeimā ievēlēto Beitneru-Le Gallu.

Ziņots, ka 13. Saeimas pirmā sēde norisināsies 6. novembrī pulksten 10.

Saskaņā ar Satversmē noteikto jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi atklās un līdz 13. Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai vadīs 12. Saeimas priekšsēdētāja Mūrniece. Plānots, ka sēdes sākumā jaunievēlēto parlamentu uzrunās arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Mūrniece sēdi vadīs līdz brīdim, kad 13. Saeima ievēlēs jaunu priekšsēdētāju. Līdz ar Saeimas priekšsēdētāju tiks ievēlēts viss prezidijs.

Prezidijs sastāv no priekšsēdētāja, diviem viņa biedriem, sekretāra un viņa biedra, to nosaka Saeimas kārtības rullis.

Kā skaidrots kārtības rullī, priekšsēdētājs reprezentē Saeimu, vada Saeimas sēdes un gādā par kārtību tajās. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda kāds no viņa biedriem pēc savstarpējas vienošanās. Tāpat priekšsēdētājs un viņa biedri sadala savā starpā kārtējos darbus, arī sēžu vadīšanu. Jāpiemin, ka Valsts prezidenta prombūtnes laikā viņu aizvieto Saeimas priekšsēdētājs, to nosaka Satversme.

Prezidijam ir virkne uzdevumu. Piemēram, tas sastāda Saeimas sēžu darba kārtību un nosaka Saeimas darbinieku amatu sarakstu, kā arī Saeimas darbinieku atlīdzības sistēmu. Noteikts, ka prezidijs darbojas nepārtraukti visu Saeimas pilnvaru laiku.