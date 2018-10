Arī 'KPV LV' nepiedalīsies valdības veidošanas tematiskajās grupās

Valsts prezidents Raimonds Vējonis turpina izvērtēt Alda Gobzema ("KPV LV"), Jāņa Bordāna (JKP) un Arta Pabrika (A/P) kandidatūras Ministru prezidenta amatam. Vējonis cer, ka politisko konsultāciju laikā partijas panāks vienošanos par vairākuma atbalstu vienam no šiem politiķiem. Portāla "Delfi" uzrunātie politologi šo prezidenta soli vērtē dažādi. No vienas puses – paredzami, no otras – tas varētu būt ļoti optimistiski ļaut pašiem vienoties, kurš no kandidātiem būs īstais.