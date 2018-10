Dežūrrežīmā darbu sāk 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņi

No pirmdienas dežūrrežīmā darbu sāks 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņi, kuros visu nedēļu būs iespējams iepazīties ar priekšvēlēšanu programmām, kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un balsošanas kārtību, informēja Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa.

Šodien vēlēšanu iecirkņi dežūrrežīmā strādās no plkst. 17 līdz plkst. 20, 2. oktobrī - no plkst. 8 līdz plkst. 11. 3.oktobrī - no plkst. 17 līdz plkst. 20. Savukārt 4.oktobrī iecirkņi dežūrrežīmā strādās no plkst. 9 līdz plkst. 12, bet 5. oktobrī - no plkst. 10 līdz plkst. 16.

Sākot no trešdienas, 3., 4. un 5. oktobrī 58 vēlēšanu iecirkņos Latvijā dažas stundas dienā būs iespēja nodot balsi glabāšanā. Šo iespēju aicināti izmantot vēlētāji, kuri izceļo uz ārvalstīm īsi pirms vēlēšanām vai kuriem darba dēļ nebūs iespēju nobalsot kādā no vēlēšanu iecirkņiem vēlēšanu dienā.

Vēlēšanu iecirkņos Latvijā no šodienas līdz 6.oktobrim iespējams pieteikt arī balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot iecirknī.

13. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 6. oktobrī, 954 vēlēšanu iecirkņos Latvijā un 121 vēlēšanu iecirknī 45 valstīs. Vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no plkst. 7 līdz plkst. 20 pēc vietējā laika.

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Vēlētāji var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs pēc izvēles.

Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību. Vēlētāji, kuriem ir tikai personas apliecība, vēlētāja apliecību var saņemt bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā Latvijā, kur izsniegta vēlētāja personas apliecība.