Eksperts: lielākais zaudētājs vēlēšanās ir Latvijas sabiedrība

Ar tik sadrumstalotu Saeimas sastāvu būs grūti pieņemt kādu nozīmīgus lēmumus, tādēļ lielākais zaudētājs šajās vēlēšanās ir Latvijas sabiedrība, tā Latvijas Televīzijai svētdien pauda politologs Filips Rajevskis.

Pēc viņa teiktā, nākamā valdība būs smagnēja, ar aptuveni četriem līdz pieciem politiskajiem spēkiem tajā.

"Sociologi var justies gandarīti, jo puslīdz ir tā, kā viņi solīja. Ir septiņas partijas parlamentā. Tas, ko es varu pateikt, skatoties uz tiem vēlēšanu rezultātiem - vēlētāji ir sadzirdējuši visus briesmu stāstus. Partijas katra savā veidā biedēja vēlētāju, vai mums būs prokrieviska valdība, vai te paši vecie mums atkal turpinās stūrēt, vai tie jaunie sanāks un salaidīs valsti grīstē. Beigās nav piepildījies nekas no tā - nav ne tīri visi vecie, ne visi jaunie, vienkārši - nekas nesanāk," uzskata Rajevskis.

"Bez "Saskaņas", ir vēl seši partiju varianti, no kuriem var izveidot valdību. Visu laiku kādu no latviskajām partijām var atstāt ārpus koalīcijas, tur ir konkurence. Tā ir labā ziņa, jo bezkonkurences apstākļos vispār neko nevar sastiķēt," Latvijas Televīzijai skaidro politologs. "Savukārt, ja mēs runājam bez esošās varas pārstāvjiem, tad tur ir jāpārkāpj milzīga "sarkanā līnija", ir jāiet ar "Saskaņu" kopā, jo bez tās to nav iespējams izdarīt," Rajevskis papildina.