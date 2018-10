JKP grib kliedēt bažas par neuzticēšanos un aicina Saeimā ievēlētos deputātus uz tikšanos

Jaunā konservatīvā partija (JKP) izsūtījusi aicinājumu 13. Saeimā ievēlētajiem piecu partiju deputātiem tieši un nepastarpināti tikties, lai apmainītos ar domām par jaunās valdības veidošanas procesu, portālu "Delfi" informēja JKP premjera amata kandidāts Jānis Bordāns.

"Pēdējo dienu laikā publiskajā telpā tiek apzināti izplatīta nepatiesa informācija par valdības veidošanas gaitu, JKP piedāvājumu un mūsu patiesajiem nolūkiem attiecībā uz jaunās valdības veidošanu," norādīja Bordāns.

JKP aicina uz diskusiju visus Saeimā ievēlētos deputātus no piecām Saeimā ievēlētajām partijām, kurus politiskais spēks redz nākamās koalīcijas kodolā. Proti, Nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA), "Attīstībai/Par!", "KPV LV" un "Jauno Vienotību".

"Mēs izsakām šo aicinājumu, lai kliedētu bažas par savstarpējo neuzticēšanos sarunu procesā un iepazītos ar saviem sadarbības partneriem parlamentā," uzsvēra JKP līderis. Viņš piebilda, ka politiskais spēks tic, ka tikšanās palīdzēs ātrāk nonākt pie pozitīva rezultāta.

"Latvijas sabiedrība ir devusi skaidru mandātu pārmaiņām, parlamentā ievēlot 65 līdz šim Saeimā nestrādājušus deputātus. Tieši deputātiem būtu jālemj par labāko koalīcijas modeli un par primārajiem darbiem jaunajā valdībā. Esam gatavi ikvienam atklāti stāstīt par savu piedāvājumu un uzklausīt idejas no visiem ievēlētajiem partneriem," norādīja Bordāns.

Kā pirmie uz tikšanos ceturtdien aicināti no partijas "KPV LV" un no "Attīstībai/Par!" Saeimā ievēlētie pārstāvji. Savukārt piektdien no NA un no "Jaunās Vienotības" ievēlētie deputāti.

Par neitrālu tikšanās vietu iesaistītās puses aicinātas vienoties iepriekš, piebilst JKP līderis.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka pēc vairāk nekā 20 konstruktīvām politisko partiju divpusējām tikšanās reizēm un Valsts prezidenta politiskajām konsultācijām ar 13. Saeimā ievēlētajiem politiskiem spēkiem, jaunās valdības aprises vēl nav iezīmējušās.

Jāatgādina, ka aktīvs darbs pie valdības veidošanas sākās jau dienu pēc vēlēšanām, kad JKP paziņoja, ka būs sarunvedējs. Šādu soli spēra arī "KPV LV" un drīz tam pievienojās arī partiju apvienība "Attīstībai/Par!".

Arī šobrīd – trešajā valdības veidošanas nedēļā – sarunas, pēc pašu teiktā, vada visi trīs politiskie spēki. Paralēli gan "KPV LV", gan "Attīstībai/Par!" veido nākamās valdības veicamo darbu sarakstu.

Pagājušās darba nedēļas izskaņā Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsāka konsultācijas ar 13. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām par iespējamiem premjera amata kandidātiem. Divu dienu laikā Valsts prezidents tikās ar visiem septiņiem politiskajiem spēkiem, kas iekļuvuši 13. Saeimā.

Pēc katras tikšanās reizes partiju pārstāvji sniedza īsu atskaiti par pusstundu ilgajās sarunās apspriesto un galvenajiem akcentiem. Pats Vējonis pie žurnālistiem neiznāca, tā vietā piektdienas vēlā vakarā tika izplatīts paziņojums presei, kurā norādīts, ka prezidents turpina izvērtēt Gobzema, Jāņa Bordāna (JKP) un Arta Pabrika (A/P) kandidatūras. Visi trīs kungi ir publiski atzinuši savu gatavību vadīt valdību.