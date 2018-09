KNAB aizliedz 'Žurnāls Nauda Ir' veikt priekšvēlēšanu aģitāciju par maksu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aizliedzis publicista Lato Lapsas brālim Endo piederošajam SIA "Žurnāls Nauda Ir" veikt priekšvēlēšanu aģitāciju par maksu, jo šim mērķim iztērēts vairāk nekā pieļauj likums, informēja birojā.

Uzņēmums kā nesaistīta persona atļauto 6450 eiro vietā priekšvēlēšanu aģitācijai iztērējis 8068 eiro, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto. Šī nauda iztērēta, izplatot drukas materiālu "Par ko nebalsot vēlēšanās" latviešu un krievu valodā, teikts KNAB lēmumā. Likums nosaka, ka, konstatējot šādu faktu, KNAB priekšnieks pieņem lēmumu par aizliegumu veikt turpmāko priekšvēlēšanu aģitāciju par maksu.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka minētais izdevums saturēja materiālus par Saeimas deputātu Vitāliju Orlovu (S), kurš vēlēšanās startē no Zemgales vēlēšanu apgabala. Septembrī Zemgales vēlētāju pastkastītēs tika ievietots vēl viens līdzīgs izdevums, kas arī aģitēja pret Orlovu, taču pašlaik nav zināms, vai KNAB sākta pārbaude arī par to.

KNAB lēmumā skaidrots, ka minētais drukas materiāls, kas nav preses izdevums, saturējis vienādus rakstus par personu, kas saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā esošo informāciju ir deputāta kandidāts.

Birojs uzskata, ka izdevums satur kritiskus izteikumus par deputātu kandidāta personību un nostāju, kas ietekmē sabiedrības priekšstatu par viņa spējām pilnvērtīgi veikt uzticētos pienākumus. Līdz ar to KNAB secinājis, ka izdevums satur gan tiešu, gan netiešu aicinājumu 13.Saeimas vēlēšanās balsot pret konkrēto kandidātu.

Ievērojot konstatēto, secināms, ka izdevums ir uzskatāms par priekšvēlēšanu aģitāciju, teiks KNAB lēmumā.

Noskaidrots, ka izdevuma izplatīšanu pasūtīja un apmaksāja SIA "Žurnāls Nauda Ir". Tā izplatīšanai uzņēmums noslēdza sūtījumu piegādes līgumu-pasūtījumu ar kādu citu SIA par izdevuma 133 361 eksemplāru izplatīšanu par kopējo summu 8068,34 eiro.

KNAB arī konstatējis, ka pretēji Aģitācijas likuma prasībām izdevumā nav norādes uz to, ka tā ir priekšvēlēšanu aģitācija un kurš aģitācijas veicējs to ir apmaksājis, kā arī nav norādes par izdevuma tirāžu. Līdz ar to SIA "Žurnāls Nauda Ir" nav ievērojis likumu un veicis slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju, kas ir aizliegta.

KNAB lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, tomēr pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka 89,47% SIA "Žurnāls Nauda Ir" daļas pieder Endo Lapsam, 5,26% – Paulam Raudsepam, 5,26% – Pēterim Tērmanim. Uzņēmums pērn strādājis ar 1625 eiro zaudējumiem.

Kā ziņots, attiecīgais materiāls par politiķi tika izplatīts Jēkabpilī un uzdots par Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" autordarbu. "Re:Baltica" pārstāvji apliecinājuši, ka to nav veidojuši.

Orlovs iepriekš skaidroja, ka atbalsta godīgas vēlēšanas un pauda gatavību diskutēt un atspēkot kritiku. Savukārt minētajā izdevumā informācija esot sagrozīta un anonīma.

Deputāts par minēto arī vērsās tiesībsargājošās iestādēs. Attiecīgi KNAB sāka pārbaudi par Orlova iesniegumos minētajiem faktiem un par drukas izdevuma atbilstību Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām.