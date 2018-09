KNAB saņēmis vismaz 20 ziņojumus par iespējamu administratīvo resursu izmantošanu politiskajā aģitācijā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) līdz šim saņemti vairāk nekā 20 ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem, priekšvēlēšanu aģitācijā izmantojot administratīvos resursus, paskaidroja KNAB.

KNAB apgalvo, ka pievērš uzmanību jebkurai informācijai publiskajā telpā par iespējamiem pārkāpumiem partiju finanšu kontroles un priekšvēlēšanu aģitācijas kontroles jomā, kā arī vērtē visu saņemto informāciju un atbilstoši reaģē.

Konkrētus piemērus KNAB patlaban neatklāj.

Jau ziņots, ka kopš 20. jūlija, kad KNAB prezentēja mobilo lietotni "Ziņo KNAB!", tajā saņemts nepilns tūkstotis ziņojumu par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. 9. jūnijā Latvijā oficiāli sākās 120 dienu ilgais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī paredzētajām Saeimas vēlēšanām.

Partijai startējot visos vēlēšanu apgabalos priekšvēlēšanu izdevumu apmērs ir 533 347 eiro. Ar partijām nesaistīta persona savā vārdā priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 6450 eiro.

Likums nosaka pienākumu partijām uzskaitīt un norādīt vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā visus ieņēmumus un izdevumus, kas radušies laika posmā no 120. dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments, saņemts vai veikts maksājums. Ja atsevišķs deputāta kandidāts veicis individuālu priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu, tad šādai kampaņai iztērētie līdzekļi tiek ieskaitīti tās partijas priekšvēlēšanu izdevumos, no kuras iesniegtā saraksta šī persona kandidē attiecīgajās vēlēšanās.

Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz partiju reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, par tās priekšvēlēšanu izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kuri šim nolūkam bijuši šo apvienību izveidojušajām partijām.

Vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās un raidījumos ir aizliegta.

Tāpat vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu dienas - 5. oktobrī un 6. oktobrī - priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos un publisku personu institūcijās un kapitālsabiedrībās, kā arī aģitācijas kā maksas pakalpojuma veikšana publisko elektronisko sakaru tīklos, tai skaitā internetā ir aizliegta. Izņēmums gan attiecas uz paziņojumu izvietošanu, kuri informē par partijas vai deputāta kandidāta tikšanos ar vēlētājiem.

Administratīvo resursu izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijā ir aizliegta.