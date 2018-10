Latvija lemj savu likteni nākamajiem četriem gadiem

Sestdien Latvijā notiek parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 13. Saeimu. 6. oktobrī vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no pulksten 7 līdz 20. Pavisam 13. Saeimas vēlēšanās darbosies 1075 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem 954 vēlēšanu iecirkņi atradīsies Latvijā, bet 121 vēlēšanu iecirknis – ārvalstīs. Portāls "Delfi" visas dienas garumā sekos līdzi vēlēšanu procesam.

Saeimas vēlēšanās neizmanto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Vēlētāji drīkst balsot jebkurā savai atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. 13. Saeimas vēlēšanās ārvalstīs izveidots 121 vēlēšanu iecirknis 45 valstīs. Visvairāk vēlēšanu iecirkņu ir ASV, Lielbritānijā un Vācijā. Iecirkņu sarakstu var atrast šeit.

Jāatgādina, ka balsošanas dokuments Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņa pase. Ja vēlētājam nav derīgas pases, bet tikai personas apliecība, tā iecirknī jāuzrāda kopā ar vēlētāja apliecību. Vēlētāja apliecība, reģistrējoties balsošanai, būs jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

13. Saeimas vēlētāja apliecības var līdz 6. oktobrim saņemt bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta vēlētāja personas apliecība. Sestdien, 6. oktobrī, PMLP nodaļas nodrošinās vēlētāju apliecību izsniegšanu līdz pulksten 16.30, bet Rīgas 1. nodaļa (Čiekurkalna 1. līnija) šo pakalpojumu nodrošinās līdz pulksten 19.30.

Kāda ir balsošanas kārtība?



Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību (vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība). Lai saņemtu vēlēšanu materiālus, jādodas pie vēlētāju reģistrācijas galda. Vēlēšanu materiāli ir vēlēšanu aploksne un vēlēšanu zīmju komplekts. Vēlēšanu aploksnei jābūt apzīmogotai ar attiecīgā iecirkņa zīmogu, bet zīmju komplektā jābūt 16 attiecīgā vēlēšanu apgabala zīmēm, sagrupētām kandidātu sarakstu numerācijas secībā. Par vēlēšanu materiālu saņemšanu jāparakstās balsotāju sarakstā Balsošanai jāizmanto vēlēšanu kabīne vai nodalījums. No visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai ar "+" atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta vai izsvītrot tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta. Vēlēšanu zīme jāieliek vēlēšanu aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē. Neizmantotās zīmes var atstāt iecirknī vai no zīmēm pie izejas līdzņemšanai izveidot pilnu zīmju komplektu, lai nebūtu iespējams uzzināt, kā nobalsots.

13. Saeimas vēlēšanām ir reģistrēti 16 partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti, kuros kopā iekļauts 1461 deputātu kandidāts. Ar 13. Saeimas vēlēšanām reģistrētajiem kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām iespējams iepazīties adresē "https://sv2018.cvk.lv" un arī vēlēšanu iecirkņos. Plašāk par to, kas balsotājam jāzina par 13. Saeimas vēlēšanām, var lasīt šeit.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Salīdzinot ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām ir pieaudzis no Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlamais deputātu skaits. Kā iepriekš skaidroja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK), tas saistīts galvenokārt ar vēlētāju skaita pieaugumu ārvalstīs, jo atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam ārvalstīs reģistrēto vēlētāju skaits pieskaitāms Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

Portāla "Delfi" vēlēšanu sadaļā "Domā, spried un sver!" var sekot līdz aktuālākajām ziņām saistībā ar parlamenta vēlēšanām, reitingiem, iepazīties ar partiju programmām un kandidātiem, kā arī noskatīties 40 raidījumu ciklu "Par ko balsot?", kura vada žurnālists Jānis Domburs.

Savukārt "Delfi" rakstu sērijā "Astoņas lokomotīves" īsumā atskatās, kāds ir astoņu populārāko partiju izvirzīto premjera amata kandidātu dzīves gājums, profesionālās īpašības, rūdījums politikā, zem kādiem politisko spēku "karogiem" viņi iepriekš ir darbojušies, kā arī – ar kādiem darbiem un nedarbiem viņi iepriekš izcēlušies.

Arī sestdien, 6. oktobrī, "Delfi" strādās intensīvā režīmā. Pirmo reizi "Delfi" vēsturē video tiešraide no "Delfi" studijas paredzēta arī vēlēšanu naktī. Uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas piedāvāsim "exit poll" jeb vēlētāju aptaujas pie iecirkņiem rezultātus.

Tā noritēs sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU), bet metodoloģiju un norisi uzraudzīs LU prorektors politologs Jānis Ikstens.

Tiešraidē ar politiķiem un ekspertiem sākumā apspriedīsim vēlēšanu dienas norises un aptauju rezultātus, bet vēlāk naktī arī provizoriskos vēlēšanu rezultātus, par kuriem ziņos CVK.