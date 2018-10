Latvijas 'Brexit' un nenomedītā lāčāda – partijas vērtē iespējamos rezultātus

Vēlēšanu rezultātus cītīgi gaida ne tikai vēlētāji, bet arīdzan partijas, kuras portāls "Delfi" devās iztaujāt gan par "Exit poll" aptauju rezultātiem, gan pirmajiem oficiālajiem datiem par vēlēšanu iznākumu, gan par valdības veidošanu.

ZZS ieskatā noticis Latvijas "Brexit"

Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis portālam "Delfi" pastāstīja, ka iespējamajā vēlēšanu iznākumā redz paralēles ar "Brexit" balsojumu. ""Brexit" ir noticis. Aplaudē. Vecā vara ir mainīta. Tauta vēlmi ir izteikusi. Bet ko tālāk? Ko tālāk?" jautāja Brigmanis, pārmetot konkurējošajām partijām neizpildāmu solījumu došanu.

Komentējot ZZS 9,1% rādītāju portāla "Delfi" pasūtītajās un Latvijas Universitātes īstenotajās "Exit Poll" aptaujās, Brigmanis teica, ka partija ir pieredzējusi dažādus laikus. "Dažs labs gribētu, lai mēs kristu gar zemi un izmisumā rautu sev matus. Tas nebūs. Nesagaidīs. ZZS ir bijusi dažādu izaicinājumu priekšā. Darbojusies opozīcijā. Pret partiju ir vērstas dažādas kampaņas. Tas mums nav nekas jauns," teica Brigmanis.

Dombrovskis aicina nedalīt nenomedīta lāča ādu

"Saskaņas" premjera ministra amata kandidāts Vjačelsavs Dombrovskis aicina sagaidīt svētdienas rītu, kad būs saskaitītas balsis. "Es esmu redzējis tik daudzas aptaujas pēdējā laikā. Tie rezultāti, atšķirības ir tik milzīgas, ka es tiešām atturēšos no tā, lai komentētu vienu vai otru aptauju," uzsvēra "Saskaņas" līderis.

"Skaidrojumi vai mēģinājumi skaidrot būs tad, kad mēs uzzināsim reālos rezultātus," norādīja Dombrovskis. "Kamēr reāli rezultāti nav zināmi, es domāju, ka šeit nav, ko skaidrot. Nevajag steigties uz priekšu un mēģināt dalīt nenomedīta lāča ādu." Viņš gan pauda apņēmību jau svētdien sēsties pie galda ar citiem līderiem un sākt veidot valdību: "Protams, mēs esam vienīgā partija, kas nevelk nekādas "sarkanas līnijas" ne pret vienu politisko spēku. Mēs esam gatavi runāt ar absolūti visiem."

"Izskatās, vismaz tas ir tas, ko rāda visas aptaujas, ka šī būs ļoti sadrumstalota Saeima, salīdzinot ar iepriekšējām, kurā tiks pārstāvēti ļoti dažādi politiskie spēki," paredzēja "Saskaņas" līderis. Sarunas gaitā politiķis atzina, ka "Saskaņa" neizslēdz iespēju arī 13. Saeimā palikt opozīcijā: "Es pieļauju, ka šī sarkano līniju politika varētu turpināties, tas nebūs atkarīgs tikai no mums."

JKP lepojas ar sniegumu

Jaunās konservatīvās partijas sniegums "exit poll" datos gandrīz trīskārt pārsniedza rezultātus, ko partija septembra izskaņā uzrādīja partiju reitingos. Lūgts komentēt šo starpību, partijas pārstāvis Krišjānis Feldmanis portālam "Delfi" norādīja, ka pirmsvēlēšanu partiju reitingi ir manipulēšana. ""Exit poll" rezultātus ieraugot daudzus pārņem šoks un bailes, ka sekos pārmaiņas," pauda Feldmanis.

Feldmanis neslēpa, ka partija ir apmierināta ar iespējamajiem rezultātiem. "Mums ir viens no mazākajiem kampaņu budžetiem. Mums nav bijis neviens deputāts Saeimas. Neviens ministrs. Neviens viesstrādnieks no Eiropas Parlamenta. Mēs būvējam tādu partiju, kādai vajadzētu būt civilizētajā pasaulē," teica Feldmanis.

Kariņš aicina cāļus skaitīt rīt

"Latviešiem tāds teiciens: "Cāļus skaita rudenī." Nu ir jau oktobris, vēlēšanas ir, bet laika ziņā vēl ir dažas stundas par agru spriest," portālam "Delfi" neilgi pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas atzina "Jaunās Vienotības" premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš. Arī viņš līdzīgi kā citi partiju līderi nesteidza "Exit poll" rezultātus komentēt.

"Interesantais, ka mums bija ļoti spraigas debates pirms, bet vēlētāju aktivitāte, liekas, ir zemākā, kāda ir bijusi," skaidroja "Jaunās Vienotības līderis. "Kāpēc? Vai tas ir viedoklis, jo ekonomika aug – cilvēki domā, ka nav jāiet, vai tas ir bijis pretēji," aizdomājās Kariņš.

"Ja ir tā, ka Saeimā ir vairāk politiskie spēki kā šobrīd, tad tas nozīmē, ka noturēt jebkuru vairākumu būs grūtāk kā šobrīd. Ja ir vairāki pie galda, tas ir vairākas iespējamas domstarpības," atzīst "Jaunās Vienotības" līderis. "Tas varētu būt mūsu valstij būt izaicinājums."

Mūrniece paredz plašāku nākamo koalīciju

Šajā priekšvēlēšanu laikā, salīdzinot ar citiem, ienākuši arvien vairāk šova elementi, sarunā ar portālu "Delfi" atzina Nacionālās apvienības (NA) līdere un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

"Exit poll" rezultāti paredzēja diezgan labu rezultātu 13. Saeimas vēlēšanās – trešo un pat otro vietu. "Nacionālā apvienība ir strādājusi, mēs šajā sasaukumā esam darījuši daudz," atzina Mūrniece. Īpaši viņa izcēla kultūras ministres Daces Melbārdes (NA) darbu: "Mums ir labākā kultūras ministre, kā to ir atzinusi, kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas."

"Es biju pārliecināta, ka vēlētāji to novērtēs, un es ļoti ceru, ka vēlēšanu rezultāti to apmierinās pilnā apmērā. Tomēr politisko partiju, kas būs parlamentā: jā, viņš būs sadrumstalotāks. Koalīciju, kā izskatās, iespējams, neveidos trīs, bet vairāk politiskās partijas. Iespējams, četras. Tas nozīmē koalīcijas veidošanas process būs sarežģītāks," portālam "Delfi" iezīmēja Mūrniece. Viņa gan izteica cerību, ka koalīcija tiks izveidota ātri, lai laicīgi pieņemtu 2019. gada valsts budžetu. Kolīdz būs zināmi vēlēšanu rezultāti NA ir gatava uzsākt koalīcijas veidošanas sarunas, atzina Saeimas priekšsēdētāja.

KPV LV gaidīs gala rezultātus

Arī KPV LV biedrs Artuss Kaimiņš pievienojās nostājai, ka dažādas vēlētāju aptaujas pirmsvēlēšanu laikā ir manipulēšana. "Es nevaru šo informāciju objektīvi komentēt. Man sūta dažādus datus. Es gaidu īstos rezultātus. Tad komentēšu visu, ko vēlaties. Bet šobrīd atbildēt nevar," izvairīgi partijas sniegumu vērtēja Kaimiņš.

"Mēs gājām uz uzvaru. Mūs ļoti interesē Anglijas un Īrijas rezultāti. Kad tiešām zināsim ievēlētos vārdus un uzvārdus, tad spriedīsim. Esmu priecīgs par savu komandu, jo visi sitieni un nievas, es nenovēlu nevienam. Uzskatu, ka šobrīd esam stiprākā partija Latvijā," teica Kaimiņš.

"Attīstībai/Par!" līksmo par gaidāmo "pārmaiņu vēju"

Īsi pirms pusnakts portāls "Delfi" viesojās bārā "Vest", kur notika partijas "Attīstībai/Par!" pēc-vēlēšanu svinības. Tur novērojām, kā partijas līderis Artis Pabriks ar kundzi Undīni pie grupas "Scorpions" dziesmas "Wind of Change" uzgrieza pirmos dančus un partijas biedri svinībās līksmoja ar "lielizmēra Šmakovkas pudelēm".

Sarunā ar portālu "Delfi" partijas līderis Artis Pabriks atzina, ka pirmos "exit poll" aptaujas rezultātus vērtē divējādi. "No vienas puses, ir skaidrs, ka mēs esam samērā veiksmīgi nostartējuši. Liels paldies tiem vēlētājiem, kuri izteica mums uzticību. Un, protams, vēl lielāks paldies jaunajiem partijas biedriem, kuri nežēloja enerģiju, braukājot pa Latviju un stāstot par mūsu partiju. No otras puses, es saprotu arī to lielo atbildību, kas tagad gulsies uz partiju pleciem, veidojot valdību, kas ir darboties spējīga," papildināja Pabriks.

Vērtējot un salīdzinot partijas reitingus vēlētāju aptaujās pirms un pēc vēlēšanām, partijas līderis atzina, ka tādus rezultātus jau bija gaidījis. "Pēdējās nedēļas jau jutām, ka būs šis kāpums. Visās aptaujās iepriekš mēs redzējām, ka ir kādi 30% neizlēmušo. Tagad šie neizlēmušie ir pievienojušies izlēmušo pulkam, atdodot balsi vienai vai otrai partijai," atzina Pabriks.

LRA peld pret straumi

Latvijas Reģionu apvienības pārstāvis Edvards Smiltēns partijas gaitas salīdzināja ar kuģošanu pa upi. "Bija skaidrs, ka mēs peldam pret straumi. Ja citi peld pa straumi, viņiem palīgā nāk motors, viņiem ir administratīvais resurss ministrijās, dārgas reklāmas kampaņas, naudas no ministrijām, lai reklamētu nodokļu reformu, piemēram, un citām, tad mums ir tieši pretējais. Ja viņi peld pa straumi, mēs peldam pretī," sprieda Smiltēns.

"Mums nav naudas, mums nav milzīga ietekme valdībā, mums nav Saeimas vairākuma," teica Smiltēns, piebilstot, ka LRA vienlaikus piemīt neatlaidība, jo partija visu paveikusi pašu spēkiem.

"Progresīvie" ir saldsērīgā noskaņojumā

Lai gan "exit poll" dati liecina, ka "Progresīvie" nepārvarēs 5% latiņu, "Progresīvo" pārstāvis Roberts Putnis portālam "Delfi" pastāstīja, ka partija tomēr cerējusi iekļūt Saeimā. "Ar mazo kampaņu, protams, bijām ēnā. Sajutām lielu atbalstu pēdējās nedēļās. Darījām visu, ko var, bet acīmredzot tas nebija iespējams," teica Putnis.

Tomēr priecīgāks Putnis bija par iespējamo 2% atbalsta latiņas pārsniegšanu, kas nodrošinātu partijai līdzfinansējumu par katru saņemto balsi. "Tas mums attīstībā ir nākamais solis – palikt kā spēcīgai opozīcijai ārpus parlamenta, piedāvājot alternatīvu sociāldemokrātisku skatījumu Latvijas politikā," teica Putnis. Viņš arīdzan prognozēja, ka nākamo valdību izveidot būs sarežģīti.

NSL gatava strādāt ilgstoši

Partija "No Sirds Latvijai" vēlēšanu rezultātus sagaidīja bārā "Maska". Ierodoties pasākuma norises vietā jau pa gabalu bija dzirdamas skanīgas latviešu dziesmas un līksmi smiekli, novēroja portāls "Delfi".

"Protams, ka sagaidīsim rezultātus kopumā. Priecājos, ka pēdējo mēnešu laikā mums ir izdevies izveidot komandu, kas domā ne tikai par 6. oktobri, bet arī to, ka 7. oktobrī sāksies smags darbs," portālam "Delfi" pastāstīja partijas "No Sirds Latvijai" pārstāve Inguna Sudraba.

Tāpat viņa pauda bažas par to, ka vēlēšanās piedalījusies tikai nedaudz vairāk par pusi Latvijas iedzīvotāju. "Tas, ko vara ir izdarījusi, ir tas, ka cilvēki vairs netic savai valstij. Mūsu partijas uzdevums ir strādāt ar cilvēkiem, pārliecināt viņus, ka ir iespējama arī citāda dzīve Latvijā," partijas līdere papildināja.