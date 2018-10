NA un 'Attīstībai/Par!' kritiska par piecu politisko spēku koalīciju

Nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) un partiju apvienība "Attīstībai/Par!" uzskata, ka stabilāk būtu veidot sešu politisko spēku koalīciju, tā pēc divpusējās tikšanās atzina abu politisko spēku līderi.

NA priekšsēdētājs Raivis Dzintars skaidroja, ka gadījumā, ja koalīciju veido pieci politiskie spēki, "koalīcija faktiski ir vienas partijas ķīlnieks "de facto". "Līdz ar to – no valdības stabilitātes viedokļa – būtu labāk, ja būtu sešu partiju koalīcija. Ja to nav iespējams izveidot, mēs esam gatavi diskutēt par citiem modeļiem," iezīmēja Dzintars.

Arī "Attīstībai/Par!" premjera amata kandidāts Artis Pabriks uzsvēra, ka Jaunās konservatīvās partijas (JKP) piedāvātais koalīcijas modelis, kuru veidotu pieci politiskie spēki – JKP, "Attīstībai/Par!", "Jaunā Vienotība", NA un "KPV LV", nozīmētu daudz lielāku JKP atkarību no "KPV LV".

"Tas, protams, radītu uzreiz automātiskas bažas par jaunās valdības spēju efektīvi darboties un aizstāvēt tiesiskuma principus, demokrātijas principus, drošības jautājuma principus un šo transatlantisko [kursu]," uzsvēra Pabriks.

Pabriks piektdien pēc tikšanās ar ZZS pārstāvjiem žurnālistiem teica, ka partijas valde pagaidām nav lēmusi par iniciatīvas uzņemšanos valdības veidošanā. "Lai domātu par tālāko veidu, kā iesaistīties koalīcijā, vispirms jāsaprot, kas notiek sarunās. Tagad ir izveidojies daudz pilnīgāks iespaids par sarunu gaitām. Nepieciešams nedaudz vairāk laika, lai zinātu, kā otrajā aplī runāt ar tām partijām, kas uzņēmušās iniciatīvu," teica Pabriks.

Pabriks arīdzan nemācēja teikt, kādas ministrijas JKP piedāvātajā valdības modelī uzticētas "Attīstībai/Par!".

Iepriekš partijas pārstāvji paziņoja, ka nav gatavi strādāt vienā koalīcijā ar "Saskaņu".

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka JKP piedāvājusi topošajā valdībā "Jaunajai Vienotībai" uzņemties atbildību par Tieslietu ministriju (TM) un Aizsardzības ministriju (AM).

Ziņots, ka visu šo nedēļu risinās valdības veidošanas sarunas. Līdz šim paralēli notika divu partiju – "KPV LV" un JKP – organizētas sarunas ar pārējiem 13. Saeimā iekļuvušajiem politiskajiem spēkiem. Piektdien savas sarunas sāka vest arī partiju apvienība "Attīstībai/Par!".

Piektdien JKP vedīs nākamo valdības veidošanas sarunu posmu. Plānots, ka JKP tiksies ar "Attīstībai/Par!", "Jauno Vienotību" un NA, tikmēr Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) uz sarunām vairs neaicinās.

Savukārt "KPV LV" paziņojis, ka piektdien nedosies uz JKP nākamo valdības veidošanas sarunu posmu, jo "KPV LV" nav noslēgusi savu pirmo sarunu apli. Piektdien politiskais spēks tiksies ar "Jauno Vienotību" un pirmdien ar ZZS.

Tādējādi jau piektdien varētu būt skaidrāk zināms topošās valdības modelis un JKP piedāvājums, tā iepriekš paredzēja JKP līderis Jānis Bordāns. Līdz šim pēc visām tikšanās reizēm politiķi apgalvojuši, ka par bloku veidošanu vēl netiek runāts.

Jau nākamās nedēļas izskaņā Valsts prezidents Raimonds Vējonis plāno tikties ar Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām. Tikšanās plānots sākt ar politiskajiem spēkiem, kas saņēmuši vismazāko atbalstu, savukārt sarunu noslēgumā Vējonis iecerējis tikties ar vislielāko atbalstu saņēmušajām partijām.

Ziņots, ka apkopotie 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti liecina, ka iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru pārvarējušas septiņas partijas un partiju apvienības – "Saskaņa", "KPV LV", JKP, "Attīstībai/Par!", NA, ZZS un "Jaunā vienotība".

"Saskaņai" parlamentā varētu būt 23 vietas, "KPV LV" un JKP – katrai 16 vietas, "Attīstībai/Par!" un NA – katrai 13 vietas, ZZS – 11 vietas, bet "Jaunajai Vienotībai" – 8 vietas.