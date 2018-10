Piesaucot negaidīto 'Brexit' balsojumu, Vējonis aicina iet vēlēt

Piesaucot negaidīto "Brexit" balsojumu Lielbritānijā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicina visus iedzīvotājus atdot savu balsi 13. Saeimas vēlēšanās.

Pēc nobalsošanas Ogres 678. iecirknī prezidents žurnālistiem uzsvēra, ka svarīgākais ir neatdot savu balsi citam, neļaut izlemt jūsu vietā. Kā uzskatāmu piemēru viņš minēja Lielbritānijā notikušo referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības, sakot, ka "jaunie cilvēki varbūt paļāvās uz to, ka Lielbritānija nekādā gadījumā no Eiropas Savienības neplāno izstāties, bet notika, kas notika".

Prezidents uzsvēra, ka, viņaprāt, tas ir ļoti labs piemērs, no kā jāmācās. "Tas nozīmē, ka nevajag palikt mājās, bet vajag izteikt savu viedokli, nobalsot. Un izvēle mums ir pietiekami plaša," norādīja prezidents.

Vaicāts, vai šīs vēlēšanas prezidentam ir ar kaut ko īpašas, viņš uzsvēra, ka jebkurās vēlēšanās ir jāpiedalās, katras vēlēšanas ir īpašas. "Tā ir iespēja mums kā vēlētājiem lemt par to, kā Latvijas valsts attīstīsies nākamos četrus gadus," uzsvēra prezidents.

Vaicāts, kas tiks ņemts vērā, izdarot izvēli par premjera amata kandidāta nominēšanu, Vējonis uzsvēra, ka pats svarīgākais, lai nākamā valdība un koalīcija turpinātu eiroatlantisko kursu ārpolitikā un stiprinātu Latvijas drošību. Tāpat ir svarīgi, lai tiktu turpinātas sāktās reformas dažādās jomās.

Vējonis pauda, ka prezidentam vienmēr ir jābūt gatavam izdarīt izvēles, bet tagad visupirms to ir jāizdara iedzīvotājiem.