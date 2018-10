Pirmā ar Vējoni tiksies 'Jaunā Vienotība', pēdējā - 'Saskaņa'

Pirmā partija, kas šīs nedēļas beigās tiksies ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni būs "Jaunā Vienotība" (JV), bet pēdējie pie Valsts prezidenta dosies "Saskaņas" politiķi, informēja Valsts prezidenta kanceleja.

Kā pēc tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) iepriekš sacīja Valsts prezidents, tikšanās plānots sākt ar partijām, kuras saņēmušas vismazāko atbalstu, savukārt sarunu noslēgumā Vējonis plāno tikties ar partijām, kas saņēmušas vislielāko atbalstu.

Līdz ar to, pēc tikšanās ar JV politiķiem, Vējonis tiksies ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), "Attīstībai/Par!", "Jauno konservatīvo partiju" (JKP) un "KPV LV".

Pagaidām gan neesot skaidrs, kā pēc sarunām ar politiskajām partijām Vējonis paziņos par saviem secinājumiem.

Kā vēstīts, Vējonis cer sagaidīt partiju redzējumus, gan par iespējamo sadarbības modeli, gan par to, ko tās redz kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajai valdībai un koalīcijai.

"Tikšanās laikā es runāšu ar partijām par to redzējumu, kas būtu veicamie uzdevumi, par ko tās iestāsies jaunajā koalīcijā un kādus sadarbības partnerus tās redz," skaidroja Vējonis, piebilstot, ka viņam ir svarīgi, lai nākamā koalīcija turpinātu iesākto eiroatlantisko kursu ārpolitikā, un šajā ziņā nekas nedrīkstot mainīties.

"Tāpat ir būtiski, lai turpinātos ieguldījumi Latvijas drošībā, un te, pirmkārt, ir runa par to, ka ieguldījumam aizsardzībā jābūt ne mazākam par 2%. Tāpat svarīga man būs koalīcijas gatavība veikt sabiedrībai nepieciešamās reformas, tajā skaitā izglītībā un veselībā, kā arī, iespējams, kādās citās jomās," norādīja Valsts prezidents.

Vējonis arī apliecināja, ka izvēles brīdī vadīsies pēc tā, vai potenciālajiem kandidātiem uz Ministru prezidenta amatu un ministra amatiem nākotnē nebūtu problēmu ar pielaides valsts noslēpumam saņemšanu. "Tas ir svarīgi, jo valdībā jāstrādā ļoti daudz ar dokumentiem, kur ir nepieciešama pielaide. Lai valdība būtu lemt un darboties spējīga, pielaides nepieciešamas visiem cilvēkiem," uzsvēra Valsts prezidents.

Viņš gan norādīja, ka viņam nav ziņu par to, vai kādam no pašreizējiem politisko partiju premjera kandidātiem varētu būt problēmas ar pielaidi, jo to varēšot pateikt atbildīgie dienesti. "Ja kādu cilvēku piedāvā par premjera kandidātu, tad partija, pieļauju, zina, vai šim cilvēkam ir kādas potenciālas problēmas šajā jautājumā," teica Vējonis.