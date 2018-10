Prezidents un 'Saskaņa' atrod kopsaucēju – 'sarkanās līnijas' nav nekas labs, pauž Dombrovskis

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un partija "Saskaņa" tikšanās laikā nonākusi pie kopsaucēja, ka "sarkanās līnijas" nav nekas labs, pēc politiskā spēka un prezidenta Raimonda Vējoņa sarunas pauda "Saskaņas" premjera amata kandidāts Vjačeslavs Dombrovskis.

"Mēs ar Valsts prezidentu esam nonākuši pilnīgā vienprātībā par to, ka "sarkano līniju" politikā nav nekas labs un ne pie kā laba tas nenovedīs. Tas, protams, ir sabiedrības brieduma jautājums," pauda Dombrovskis. Vēlāk partijas līdere Evija Papule piebilda: "Mēs runājām par to, ka varbūt ir laiks runāt par "sarkano līniju" nevilkšanu, īpaši runājot par to, ka politiskās partijas nevar pārstāvēt kādu noteiktu tautību. Politiskās partijas pārstāv vēlētāju."

Par spīti augstajam rezultātam 13. Saeimas vēlēšanās līdz šim "Saskaņa" nav izrādījusi iniciatīvu vest sarunas par valdības veidošanu. Dombrovskis vērsa uzmanību, ka Satversme nosaka, ka premjeru nominē Valsts prezidents. Un tikai nominācijas gadījumā konkrētajam politiskajam spēkam ir pilnvaras sākt konsultācijas ar citām partijām.

Tikšanās laikā politiskais spēks prezentējis savu plānu, kas būtu jāveic nākamajai valdībai. Kā skaidroja "Saskaņas" premjera amata kandidāts, sarunas gaitā secināts, "ka "Saskaņa" atbilst visiem prezidenta uzstādījumiem".

Ziņots, ka Vējonis ceturtdien uzsāka konsultācijas ar 13. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām par iespējamiem Ministru prezidenta kandidātiem. Ceturtdien Valsts prezidents Rīgas pilī tikās ar partiju apvienības "Jaunā Vienotība", Zaļo un zemnieku savienības, kā arī Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) un partiju apvienības "Attīstībai / Par!" pārstāvjiem.

Savukārt piektdien Valsts prezidentam tikās ar Jaunās konservatīvās partijas (JKP), partijas "KPV LV" un partijas "Saskaņa" pārstāvjiem.

Jau otro nedēļu norisinās valdības veidošanas sarunas. Sarunas šobrīd organizē trīs politiskie spēki: "KPV LV", JKP un "Attīstībai/Par!". Nepilnu divu nedēļu laikā notikušas 20 divpusējās tikšanās partiju starpā, tomēr skaidrības par jaunās valdības aprisēm vēl nav.

Paralēli gan "KPV LV", gan "Attīstībai/Par!" gatavo valdības deklarācijas projektus. Katra partija gatavo savu deklarācijas uzmetumu. Plānots, ka tajā būs apkopoti gan nākamās valdības uzdevumi, gan mērķi, gan vērtības. Paredzēts, ka politiskie spēki ar plāniem iepazīstinās Valsts prezidentu.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka pagājušās darba nedēļas izskaņā JKP nāca klajā ar savu sākotnējo redzējumu par koalīcijas modeli un atbildības sfēru sadalījumu, aicinot piecas partijas apvienoties jaunās koalīcijas izveidei Jāņa Bordāna vadībā.

Šo piedāvājumu potenciālie sadarbības partneri piektdien vēl nesteidza komentēt, uzsverot, ka tas ir jāizvērtē biedru starpā. "Jaunā Vienotība" un "Attīstībai/Par!" to apsprieda pirmdien. Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" pirmdien daudzu neskaidrību dēļ vēl neteica JKP "jā" vai "nē", savukārt "Attīstībai/Par!" paplašinātajā valdes sēdes noraidīja JKP piedāvājumu.

NA biedri dažādos formātos piedāvājumu apsprieda līdz trešdienas pēcpusdienai. Ņemot vērā, ka "Attīstībai/Par!" nepiekrita piedāvājumam, NA atzina, ka JKP sākotnējais redzējums par jaunās valdības aprisēm un atbildības sfēru sadalījumu vairs nav iespējams pat teorētiski.

Savukārt partija "KPV LV" jau pagājušās darba nedēļās izskaņā pauda kritiku, ka JKP atkāpusies no sākotnējās vienošanās.