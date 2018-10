Satversme neparedz 'pagaidu Saeimas prezidiju,' pārliecināts Kūtris

Lai gan pēdējās nedēļās izskanējis, ka 13. Saeima savā pirmajā sēdē varētu nevis ievēlēt jaunu, bet uz noteiktu laiku pārvēlēt esošo – 12. Saeimas – prezidiju, Latvijas Republikas Satversme šādu “pagaidu prezidiju” neparedz, žurnālistiem uzsvēra Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) pārstāvis, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Satversme nosaka, ka Saeima ievēlē savu prezidiju, un tā neparedz "pagaidu prezidijus," norādīja Kūtris. Līdz ar to – tas "vienalga kā, bet tiks ievēlēts". Viņš gan vērsa uzmanību uz to, ka Saeimas pilnvaru laikā sākotnēji ievēlēto prezidjiu ir iespējams pārvēlēt.

"Jaunās Vienotības" pārstāve Inese Lībiņa-Egnere žurnālistiem uzsvēra, ka "šis nav jautājums, kurā katra partija var atsevišķi pozicionēties, šis ir kopīga darba jautājums". "Prezidijs, kā to nosaka Satversme, ir koleģiāla institūcija, lai nodrošinātu Saeimas darbu," norādīja politiķe.

Jau otrdien parlamentā norisināsies 13. Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvju sanāksme. Tajā tiks izskatīti jautājumi, kas saistīti ar 13. Saeimas pirmās sēdes darba kārtību. Lībiņa-Egnere pauda cerību, ka pēc šīs sanāksmes jaunievēlētajām partijām būs lielāka sapratne par to, cik svarīgi ir strādāt visiem kopā – gan pozīcijai, gan opozīcijai – parlamentārā valstī.

Lībiņa-Egnere arī sacīja, ka spekulācijas ap parlamenta prezidiju nav saprotams, norādīja politiķe. "Jebkurš prezidijs būs īsts," uzsvēra politiķe.

Jāatgādina, ka iepriekš žurnālistus "KPV LV" premjera amata kandidāts Aldis Gobzems informēja, ka otrdien tiks risināts jautājums "vismaz par pagaidu prezidiju un pagaidu komisiju vadību". Savukārt Jaunās konservatīvās partijas (JKP) Ministru prezidenta amata kandidāts Jānis Bordāns iepriekš informēja, ka, viņaprāt, pirmajā Saeimas sēdē būtu jāievēl jauns prezidijs.

Līdz šim izskanējis, ka pagaidu risinājums varētu būt esošā prezidija pārvēlēšana, jo gandrīz visi prezidija pārstāvji ir pārvēlēti 13. Saeimā.

Prezidijs sastāv no priekšsēdētāja, diviem viņa biedriem, sekretāra un viņa biedra, to nosaka Saeimas kārtības rullis. 12. Saeimā parlamenta priekšsēdētāja ir Ināra Mūrniece (NA), Saeimas priekšsēdētājas biedri ir Gundars Daudze (ZZS) un Lībiņa-Egnere, parlamenta sekretārs ir Andrejs Klementjevs (S) un viņa biedrs ir Kūtris. No šiem 12. Saeimas pārstāvjiem 13. Saeimā nav pārvēlēts tikai Kūtris.

Kā skaidrots kārtības rullī, priekšsēdētājs reprezentē Saeimu, vada Saeimas sēdes un gādā par kārtību tajās. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda kāds no viņa biedriem pēc savstarpējas vienošanās. Tāpat priekšsēdētājs un viņa biedri sadala savā starpā kārtējos darbus, arī sēžu vadīšanu. Jāpiemin, ka Valsts prezidenta prombūtnes laikā viņu aizvieto Saeimas priekšsēdētājs, to nosaka Satversme.

Prezidijam ir virkne uzdevumu. Piemēram, tas sastāda Saeimas sēžu darba kārtību un nosaka Saeimas darbinieku amatu sarakstu, kā arī Saeimas darbinieku atlīdzības sistēmu. Noteikts, ka prezidijs darbojas nepārtraukti pa visu Saeimas pilnvaru laiku.

13. Saeimas pirmo sēdi atklās iepriekšējā parlamenta sasaukuma priekšsēdētāja Mūrniece vai prezidija uzdevumā cits prezidija loceklis. Šī persona sēdi vadīs līdz brīdim, kad 13. Saeima ievēlēs jaunu priekšsēdētāju. Līdz ar Saeimas priekšsēdētāju tiks ievēlēts viss prezidijs. Balsošana notiks ar vēlēšanu zīmēm.

Ziņots, ka jau ceturto nedēļu partijas turpina valdības veidošanas sarunas. Otrdien norisināsies potenciālo Ministru prezidenta amata kandidātu tikšanās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Viņš pērnās nedēļas izskaņā pauda kritiku, ka 13. Saeimā ievēlēto partiju darbs pie jaunās koalīcijas veidošanas vērtējams kā neapmierinošs.

Līdz šim aizvadītas 30 tikšanās reizes, kurās ir piedalījušies vismaz divu politisko spēku pārstāvji.