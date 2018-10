Vairums vēlēšanu iecirkņu 'izgājuši' programmatūras pārbaudes testu

Šodien 94% Saeimas vēlēšanu iecirkņu veiksmīgi "izgājuši" programmatūras pārbaudes testu, apliecināja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.

No šodienas dežūrrežīmā darbu sākuši 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņi, kuros visu nedēļu būs iespējams iepazīties ar priekšvēlēšanu programmām, kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un balsošanas kārtību.

Pēc Cimdara teiktā, statistika par to, cik cilvēki iecirkņus šajā laikā apmeklē un interesējas, piemēram, par vēlēšanu sarakstiem, veikta netiek. "Dienas pirmajā pusē notika programmatūras darbības "ģenerālmēģinājums", kas noritējis veiksmīgi. Šīs pārbaudes cilvēki veic, lai pārbaudītu paši savas zināšanas un mēs iegūtu priekšstatu par sakaru kvalitāti un citiem tehniskiem aspektiem. 94% iecirkņu pārbaudi izgāja, dažos gadījumos tas tika izdarīts daļēji, taču esam izgaismojuši tehniskās ķibeles, kuras mēģināsim atrisināt," sacīja Cimdars, norādot, ka daļa problēmu bijušas saistītas arī ar ārzemju vēlēšanu iecirkņiem, jo tīri no tehniskā viedokļa raugoties tie testēti "ar nobīdi laikā" atšķirīgo laika joslu dēļ.

Arī Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins aģentūrai LETA pastāstīja, ka šodien iecirkņos darbinieki pamatā strādājuši ar programmatūras testēšanu. Kopumā Rīgā vēlēšanu dienā savu balsi varēs atdot 159 iecirkņos, viens no kuriem darbosies ieslodzījuma vietās.

Kokins uzsvēra, ka zemā atalgojuma dēļ bijušas grūtības nokomplektēt iecirkņos strādājošo cilvēku sastāvu un vienam iecirknim pat nācies no jauna meklēt pilnīgi visus darbiniekus. "Atalgojums ar darāmā darba apjomu ir nesamērīgs un saprotot, cik daudz saņems, cilvēki bieži vien atsakās no šīs iespējas. Mums ir arī specifisks darbs, jo viņiem jāstrādā aptuveni nedēļu, tādēļ pamest pamatdarbu cilvēki, protams, nevar. Arī prasības no cilvēkiem gadu no gada mainās un tiem, kas nekad vēlēšanu iecirkņos nav strādājuši, iet diezgan grūti," sacīja Kokins.

Viņš gan norādīja, ka, neraugoties uz grūtībām, visi iecirkņu darbinieku sastāvi ir nokomplektēti.

Kā ziņots, 2. oktobrī vēlēšanu iecirkņi dežurrežīmā strādās no pulksten 8 līdz pulkten 11. 3. oktobrī - no pulksten 17 līdz pulksten 20. Savukārt 4. oktobrī iecirkņi dežūrrežīmā strādās no pulksten 9 līdz puklsten 12, bet 5. oktobrī - no pulksten 10 līdz pulksten 16.

Sākot no trešdienas, 3., 4. un 5. oktobrī 58 vēlēšanu iecirkņos Latvijā dažas stundas dienā būs iespēja nodot balsi glabāšanā. Šo iespēju aicināti izmantot vēlētāji, kuri izceļo uz ārvalstīm īsi pirms vēlēšanām vai kuriem darba dēļ nebūs iespēju nobalsot kādā no vēlēšanu iecirkņiem vēlēšanu dienā.

Vēlēšanu iecirkņos Latvijā no šodienas līdz 6. oktobrim iespējams pieteikt arī balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot iecirknī.

13. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 6. oktobrī, 954 vēlēšanu iecirkņos Latvijā un 121 vēlēšanu iecirknī 45 valstīs. Vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no pulksten 7 līdz pulksten 20 pēc vietējā laika.