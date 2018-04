Parunāsim pragmatiski. Siers par brīvu ir tikai peļu slazdā, un pat eiro monētai ir divas puses. Vispirms padomājiet – ko jūs vēlaties no jumta.

Pirmkārt – kādas ir jūsu gaidas? Tā var gadīties, ka jumts apnīk, jo tas ir viens un tas pats – dienu no dienas, gadu no gada. Varbūt pēc 10–15 gadiem uznāk vēlēšanās dot mājai jaunu izskatu un uzlikt svaigu jumtu. Tā teikt, ziņu apkārt palaist – redz, kādu es jaunu jumtu uzliku. Kaimiņi ievēros. Kad draugi brauks ciemos, viegli dot norādi, kā māju atrast, pasakot: "Tā, ar to jauno jumtu!" Bet, ja būsiet uzlicis metāla jumtu, par jums runās tikai vienu reizi. Uzliec, un ir un nav jāmaina. Tā ilgmūžība jau var būt kaitinoša un apnikt. Bet mēs tur neko, tā teikt – ja izvēlaties metāla jumtu, tad tas ir nopietni un uz ilgu laiku.

Otrkārt – svars. Metāla jumta dakstiņprofils ir tieši desmit reižu vieglāks nekā māla dakstiņi, kas sver 50 kg/m2. Pieņemsim, ka uzsnieg sniegs. Ne jau šāds tāds, bet kā 2013. gadā – pusmetru biezs. Tad arī metāla jumtam ir jātur 150 kg/m2, un ar šo slodzi ir jārēķinās. Bet grozies, kā gribi, – dakstiņiem slodze uz jumta konstrukcijām būs par 25% lielāka.

Treškārt – montāža. Metāla jumti tiek atvesti loksnēs un ir samērā vienkārši montējami. Dakstiņprofils tiek pieskrūvēts pie latām ar skrūvēm, bet valcprofils savā starpā tiek savienots ar locījumu. Vislabāk to izdarīs meistars. Vienā dienā, ja ir vienlaidu klājums, meistari var viegli uzmontēt pat 100 kvadrātmetrus jumta.

Ceturtkārt – viena no metāla jumtu priekšrocībām ir nelielais jumta slīpums, uz kura to var montēt. Dakstiņprofilam tie ir 15 grādi, valcprofilam 8 grādi, bet atsevišķos gadījumos – pat sākot no 1,5 grādiem. Ja konstrukcija atļauj, grēks uz šāda jumta virsmas vasarā neizveidot terasi. Uzliek distancerus, izlīmeņo un nosedz ar impregnētiem dēļiem. Parūpējas par margām un drošību – un vakaros skatās saulrietu un dzer vīnu. Tieši tik vienkārši.

Kā galvenais mīnuss metāla jumtiem tiek minēts to skaļums. Te vietā teiciens: "Savu jumtu nedzird." Bet ar nosiltinātu jumtu lietus laikā vairāk var dzirdēt lāses, kas pakšķ uz palodzēm un jumta logiem, nevis jumta virsmas.

