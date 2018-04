Neskati māju no cepures. Skati pēc jumta

Lai gan mums visiem ir zināms teiciens par vīru, ko labāk neskatīt no cepures, var izrādīties, ka necilai cepurei apakšā ir diezgan ņiprs zellis... Tomēr, runājot par māju, tas ir pilnīgi aplam! Jo tieši jumts nosaka to, kāda ir māja, – gan no tālienes, gan tuvienes, gan pat iekšienes! Ja par saimnieces kārtības mīlestību spriež pēc vannas istabas un tualetes telpas, par māju noteikti var spriest pēc jumta. Par to ir vērts padomāt.