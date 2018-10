Hercs Franks: Bet jūs pati uzreiz sapratāt, ka jūs ejat uz tādu risku.

Johanna Lipke: “Bet ko lai dara? Tie arī ir cilvēki, mēs tā domājām. Tie arī ir cilvēki, ka viņi mirst. Mirst veselām kaudzēm, ko es redzēju pati ar savām acīm, ka bija kaudze tāda tā kā istaba. Beigti, samesti visi... Es šito pati ar savām acīm redzēju.

Hercs Franks: Kur?

Johanna Lipke: Geto. Es aizgāju, tieši tā akcija bija. Kur mazi bērni vāģīšos bija asiņaini, bija pie sētas vēl tie vāģīši piegrūsti, es piegāju pie to sētu. Tad, kad nāca, tad sāka šaut viņi. Kamēr es, ziniet, salocījos un aizmuku tur pie mājas, pretim uz Ludzas ielu. [..] tad es lūrēju caur vārtiem. Izmeklējās, izskatījās viņi un aizgāja. Un visas tās kaudzes ar cilvēkiem beigtiem tur gulēja. Es visu to redzēju.[..]

Johanna Lipke: Vienalga, kauč desmit gadu mēs būtu glabājuši tos cilvēkus. Vienalga. Mēs tā domājām ar Žani – ja tie cilvēki izdzīvos, tad mēs arī izdzīvosim. Jūs sapratāt to? Mēs tā domājām. Ko lai dara? Mēs nevarējām noskatīties tur, kad tie bērni kliedza: “Maizi! Maizi!” Es tur gāju gandrīz katru vakaru, mēs gājām ar Žani ar kurvīti gar to, gar to žogu. Mēs līdām pa apakš žogu un nesām iekšā tiem cilvēkiem, ko ēst. Ko jūs domājat, tas ir joki? Tas nav joki, kad cilvēki ir badā, kad nav viņiem ko ēst. [..]