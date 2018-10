“Taisnīgais starp tautām” ir Izraēlas goda tituls, ko piešķir cilvēkiem, kuri Otrā pasaules kara laikā nesavtīgi no holokausta glāba ebrejus. Zināmākais no latviešiem, kuram tas piešķirts, ir Žanis Lipke (īstajā vārdā Jānis, 1900–1987) un viņa ģimene, kuri vācu okupācijas laikā riskēja ar savām dzīvībām un izglāba vairāk nekā 50 cilvēku.

Lipke kā pusaudzis bija pieredzējis Pirmo pasaules karu – mobilizēts darba vienībā rakt ierakumus, vēlāk dienējis jaundibinātās Latvijas armijā, bet no 1926. līdz pat 1939. gadam strādājis Rīgas ostā par doku strādnieku un krāvēju. Lipkes ģimene nepiederēja pie Latvijas politiskās vai intelektuālās elites, kuru vēlāk skāra padomju režīma represijas. Viņš nebija guvis izcilu izglītību un nebija strādājis prestižā amatā. Lipke bija vienkāršs strādnieks, kura cilvēcība un taisnīguma izjūta neļāva noskatīties kara ellē, tikai šausminoties, bet neko nedarot.

Žanis Lipke 30. gados. No Žaņa Lipkes memoriāla krājuma.

“...viņam nebija ne statusa, ne līdzekļu, tikai liela vēlēšanās glābt un neapšaubāmi spožs organizatora talants”. Viens no holokaustu pārdzīvojušajiem Latvijas ebrejiem, vēsturnieks Marģers Vestermanis

Pirmais Lipkes izglābtais ebrejs bija ģimenes draugs Haims Arje Smoļanskis – draudzība abus saistīja vēl pirms kara sākuma. Smoļanskim bija izšķiroša loma tālākajās glābšanas operācijās. Tieši pateicoties viņam, Lipke iemantoja ebreju uzticēšanos, kas bija ļoti būtiski, lai viņi riskētu izkļūt no geto un uz nezināmu laiku apmestos Lipkes sarūpētajos slēpņos vai viņa mājas bunkurā.

1941. gadā, jau vāciešu okupētajā Rīgā Žanis Lipke pabeidza gaisa aizsardzības kursus. Drīz pēc tam viņš sāka strādāt “Luftwaffe” noliktavās, tā saucamajos Sarkanajos Spīķeros pie Centrāltirgus. Tās atradās netālu no Rīgas geto, kur par palīgstrādniekiem spaidu darbos tika nodarbināti geto ieslodzītie. Žanis bija iemantojis priekšniecības uzticību un bija atbildīgs par ebreju nogādāšanu no geto uz darbu un atpakaļ. Šādi apstākļi bija labvēlīgi, lai Lipke varētu uzsākt un izvērst cilvēku glābšanu.

Žanis Lipke ar sievu Johannu 40. gados. No Žaņa Lipkes memoriāla krājuma

Lipkes pienākums bija darba dienas beigās nogādāt strādniekus atpakaļ geto, parakstoties par atvesto cilvēku skaitu pie vārtsarga. Tomēr ebreju vietā geto reizēm atgriezās Lipkes paziņas vai Lipke pats, jo pēc strādnieku atvešanas, viņi varēja iziet ārā, uzrādot caurlaides. Pirmajos geto pastāvēšanas mēnešos drošības pasākumi vēl bija salīdzinoši vāji. Tomēr no geto izvesto ebreju lielākā problēma bija nevis izkļūšana ārā, bet gan vēlākā slēpšanās un apmešanās vietas. To Lipke saprata ātri, kad pagaidu slēptuvēs dažādās Rīgas vietās vairs nebija droši izmitināt no geto izvestos cilvēkus. Kad bija notikušas 1941. gada 30. novembra un 8. decembra masu slepkavības Rumbulā, geto palikušo ebreju liktenis bija skaidrs. Tādēļ Lipke pieņēma, iespējams, riskantāko un drosmīgāko lēmumu – izveidot bunkuru savās mājās – zem šķūnīša.