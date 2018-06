Pieaugot akcīzes preču cenām, pastāv drauds, ka pieaugs arī pieprasījums pēc nelegālajām akzīces precēm, galvenokārt un nemainīgi - cigaretēm un alkohola. Pieprasījums pēc kontrabandas cigaretēm vai alkohola nav nejaušība, jo cilvēki šīm precēm meklē arvien lētākas alternatīvas. Gan Valsts ieņēmumu dienestā (VID), gan Valsts robežsardzē atzīst, ka cigarešu kontrabandas risks aizvien ir visaugstākais valstī un šajā ziņā tendences nemaz nemainās. Lai arī cigarešu kontrabanda ir "populārākā", amatpersonas ir novērojušas dažas izmaiņas – Baltkrievijas cigarešu īpatsvars ir būtiski samazinājies, savukārt pieaug no Ukrainas nelegāli ievesto cigarešu īpatsvars.

Valsts robežsardzē uzskata, ka gadījumā, ja cigarešu cenu politika attiecībā uz tabakas izstrādājumiem Baltkrievijā nemainīsies, tad arī turpmāk saglabāsies augstais cigarešu kontrabandas risks, jo kontrabandas rezultātā iegūstamais ekonomiskais izdevīgums ir ievērojams. Tāpat Valsts robežsardze lielākos ar kontrabandu saistītos riskus saskata robežkontroles punktos.

Neskatoties uz to, ka konstatēto kontrabandas gadījumu skaits uz "zaļās" robežas ir ievērojams un 2017. gadā par cigarešu kontrabandu uz "zaļās" robežas sākts 31 kriminālprocess, robežkontroles punktos izņemto kontrabandas cigarešu skaits ievērojami pārsniedz uz "zaļās" robežas izņemto cigarešu skaitu - šādi pārvietojamo konstatēto cigarešu skaits ir no 25 līdz 80 tūkstoši cigarešu vienā reizē. Savukārt robežkontroles punktos kontrabandas cigaretes tiek slēptas kravas automašīnu un vilcienu kravās, kuru kontrole nav Valsts robežsardzes kompetencē, līdz ar ko šādos gadījumos vienā reizē var tikt pārvietoti vairāki miljoni kontrabandas cigarešu. "Vēlamies norādīt uz to, ka ik gadu Valsts robežsardze konstatē un novērš vairākus desmitus cigarešu kontrabandas gadījumu, kas pierāda efektīvu valsts robežas apsardzības veikšanu cigarešu kontrabandas pretdarbībā," uzsver robežsardzē. No robežsardzes viedokļa, attiecībā uz "zaļo" robežu nav prognozējama citu preču pastiprināta kontrabanda un robežsardzes skatījumā cigarešu kontrabanda uz "zaļās" robežas saglabāsies kā galvenā prioritāte arī nākotnē.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsver, ka pieprasījumu pēc kontrabandas precēm būtiski ietekmē akcīzes preču patērētāju psiholoģija, tas ir, cik lielu daļu no saviem regulārajiem ienākumiem viņi ir gatavi iztērēt par cigaretēm, alkoholiskajiem dzērieniem un degvielu. Līdz ar to rodas attiecīgs vienādojums - jo lielāku daļu veido šie izdevumi, jo lielāka motivācija meklēt lētāku alternatīvu. "Ievērojamai daļai iedzīvotāju ir kritiski zems materiālās labklājības līmenis. Centrālās statistikas pārvaldes šogad publicētie dati liecina, ka vidēji teju vai katrai otrajai mājsaimniecībai ir nopietnas grūtības segt savus ikdienas izdevumus. Vissliktākā situācija ir Latgalē, Vidzemē un Zemgalē - reģionos, kuriem ir robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Šajā sakarā jāatzīmē arī 2017. gada rudenī "Eurobarometer" nacionālajā ziņojumā konstatētais: Latvijas pilsoņu vidū kā svarīgākās problēmas, ar kurām jāsaskaras personīgā līmenī, ir cenu pieaugums/inflācija/dzīves dārdzība, veselības un sociālās aprūpes sistēma, kā arī pensijas," skaidroja VID. Nodokļu un muitas policijas pārvaldē pieļauj, ka, akcīzes preču cenām pieaugot, ir reāls drauds, ka var pieaugt arī pieprasījums pēc legālā tirdzniecībā esošo akcīzes preču lētākas alternatīvas, proti, nelegālajām akcīzes precēm.

VID informē, ka, spriežot pēc neoficiālām aplēsēm, 2017. gadā nelegālais cigarešu patēriņš ir bijis aptuveni 0,513 miljardi gabalu jeb 21,7% no kopējā cigarešu patēriņa valstī, kas ir par 0.9% mazāk, nekā 2016.gadā. Arī VID apstiprina, ka lielākā daļa no nelegālā patēriņa ir cigaretes no Baltkrievijas, kas ir stabila tendence vairāku gadu garumā. Vienlaikus tikušas konstatētas arī jaunas, būtiskas tendences. Nodokļu un muitas policijas pārvalde noskaidrojusi, ka cigarešu no Baltkrievijas īpatsvars ir būtiski samazinājies, gada beigās tuvojoties 50% atzīmei, tāpat arī novērots, ka pieaug no Ukrainas nelegālajam patēriņam ievesto cigarešu īpatsvars. Papildus ievērojami ir pieaudzis viltoto cigarešu īpatsvars, pagājušā gada beigās veidojot ceturto daļu no kopējā nelegālā patēriņa. Turklāt šo viltojumu patēriņš arī ir pieaudzis – kopumā tie bija aptuveni 4% no kopējā nelegālā patēriņa. VID pieļauj, ka kopējais patērēto viltoto cigarešu daudzums ir lielāks, jo no nozares pētījumiem izriet, ka 2017. gada rudenī bez jau minētā konstatēti vēl aptuveni 5% cigarešu ar iespējamām viltojumu pazīmēm.

Nodokļu un muitas policijas pārvaldē skaidro, ka Latvija tiek izmantota kā tranzītvalsts cigarešu nogādei uz citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm – aptuveni 32% no tiesībaizsardzības iestāžu izņemtajām cigaretēm ir bijušas paredzētas citu ES dalībvalstu nelegālajiem tirgiem. Tomēr ne tikai cigaretes rada satraukumu varas iestādēm – nelegālā alkohola aprites jomā būtisku vietu ieņem pašdarinātā alkohola tirdzniecība. Viltotais alkohols galvenokārt tiek izgatavots no Latvijā un Lietuvā ražotā spirta, bet mazākos daudzumos arī no sadzīves ķīmijas izstrādājumiem uz spirta bāzes. Savukārt nelegālajā degvielas tirgū turpinās iepriekšējo gadu tendence, to legāli ievedot no trešajām valstīm kravas automašīnu degvielas bākās, bet pēc tam nelikumīgi nolejot un pārdodot citām personām.

Visbeidzot arī cipari liecina paši par sevi – 2017. gadā būtiski pieauga VID Muitas pārvaldes izņemto kontrabandas cigarešu apjoms. Veicot kontroles pasākumus muitas kontroles punktos, 2017. gadā tika novērsti mēģinājumi nelegāli ievest Latvijā 74,9 miljonus cigarešu, tikmēr 2016.gadā VID Muitas pārvalde izņēma 29,7 miljonus kontrabandas cigarešu. Tāpat VID Muitas pārvaldes darbības rezultātā pērn tika izņemti 5772 litri degvielas, un, salīdzinot ar 2016.gadu, mēģinājumi nelegāli ievest degvielu Latvijā samazinājās – muitas kontroles punktos uz ES ārējās robežas 2016. gadā tika izņemti 13 166 litri degvielas. Savukārt nelikumīgi pārvietoto alkoholisko dzērienu daudzums – 5809 litri – pagājušajā gadā bija ievērojami lielāks, nekā gadu iepriekš – 2016. gadā tika izņemti 2020 litri alkoholisko dzērienu.