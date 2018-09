Lai vēl efektīvāk cīnītos ar nelegālajām akcīzes precēm Latvijā, tuvākā nākotnē cer realizēt likuma grozījumus, kas paredzētu kriminālatbildību par nelegālu tabakas izstrādājumu ražošanu. Tikmēr Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) pauž viedokli, ka nākotnē ir jādomā par dažādiem problēmas risinājumiem kompleksi un jāskatās uz citiem efektīviem līdzekļiem un instrumentiem kontrabandas mazināšanai, kas arī neveidotu zaudējumus valstij fiskāli, kā arī attiecīgi neradītu stimulus kontrabandai.

Kā sarunā atklāja VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska, darbs pie nelikumīgu akcīzes preču un viltotu preču apkarošanas neapstājas un tas noteikti turpināsies visaugstākajā līmenī. Viņa pauda, ka apmācību, jaunas tehnikas iegādes jautājumi ir aktuāli arī VP un tie viennozīmīgi būs aktuāli arī nākotnē, lai cīnītos Latvijā, iekšzemē, ar nelikumīgu akcīzes preču un viltotu preču problēmu. "Viens no aktuālajiem jautājumiem, runājot par nelegālo cigarešu apriti valstī, ir apsvērums, ka mums patlaban valstī nav paredzēta kriminālā atbildība un sods par tabakas, cigarešu ražošanu – Krimināllikumā ir paredzēta atbildība par nelegālu cigarešu izplatīšanu, glabāšanu, bet ne par ražošanu. Attiecīgi šis jautājums arī ir ticis aktualizēts," skaidroja Sokolovska. VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska papildināja, ka ir apzināti viedokļi no reģioniem par to, vai ir saskatāma šāda problēma. Tāpat ir prasīts viedoklis Ğenerālprokuratūrai, un saņemta atbilde - tālāk jautājums tiks risināts kopā ar Iekšlietu ministriju un Finanšu policiju.

Tāpat ENAP priekšnieka vietniece noradīja, ka arī turpmāk svarīgu lomu ieņems sabiedrības izglītošana par šiem jautājumiem, policistu izglītošana un apmācības, kā arī kapacitātes palielināšana, piebilstot, ka visas šīs lietas jau tiek darītas patlaban. "Mēs esam reālisti. Mēs apzināmies, ka mēs nevaram ļoti stipri palielināt strādājošo personu skaitu policijā, un principā tas nav iespējams, jo štata vietu ir tik, cik to ir. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī turpmāk runāt par darbinieku profesionalitāti - par apmācībām, profesionāli apmācītiem darbiniekiem, par kursiem," pauda Sokolovska. Viņa gan piebilda, ka būtu ļoti labi, ja būtu iespējams pievienot vēl trīs, četras, piecas štata vietas, kas būtu orientētas tieši uz nelikumīgu akcīzes preču un viltotu preču apkarošanu, tomēr pašreizējā kapacitāte to neļauj, tāpēc policija turpinās veidot maksimāli labu rezultātu ar tiem resursiem, kas jau ir tās rīcībā. Jautāta par atalgojuma palielināšanu nākotnē un atalgojumu kā motivatoru cilvēkiem strādāt VP, ENAP priekšnieka vietniece sacīja, ka motivējošais faktors ir dažādas piemaksas par darbu, jo sevišķi par atklātām un izņemtām nelegājām akcīzes precēm, virsstundu darbs, nenoliedzot, ka atalgojums un darba vide viennozīmīgi ir stimuls darbam.

Runājot par nākotnes tendencēm, Sokolovska skaidroja, ka VP veic izpēti akcīzes preču jomā, šogad kā vienu no problēmām nosaucot apstākli, ka noziedzība attīstās un policijai ir jāseko līdzi laikam - policija nevar strādām ar veciem mobilajiem tālruņiem, ir jābūt modernai tehnikai un aprīkotām automašīnām, lai būtu iespējams efektīvi cīnīties ar šo jomu. Viņa pauda, ka iespēju robežās policija tiek nodrošināta ar nepieciešamo tehniku un ka šajā jautājumā ENAP tiek uzklausīti un sadzirdēti. "Noziedzība modernizējas jebkurā jomā, cilvēki paliek gudrāki, ir jauna tehnika, tāpat mēs nevaram izslēgt arī korupcijas risku, visi šie jautājumi ir jāskata kontekstā," izteicās Sokolovska. Viņa piebilda, ka nākotnē tendences vēl var mainīties, piemēram, varētu pastāvēt iespēja, ka nelegāla cigarešu tirdzniecība nākotnē varētu kļūt par kibernoziegumu, varbūt cilvēki sāktu arī nelegālu alkoholu iegādāties internetā. "Grūti prognozēt, kā būs tālāk, tehnoloģijas attīstās, bet arī mēs neatpaliekm," izteicās ENAP priekšnieka vietniece. Kopumā šā gada pirmajos sešos mēnešos VP ir aizturējusi 1056 personas saistībā ar nelegālu akcīzes preču apriti - kriminālprocesos tās bija 113 personas, par administratīviem pārkāpumiem – 943 personas.

Savukārt LTA prezidents Henriks Danusēvičs ir skeptiskāks, norādot, ka, ja likuma norma [grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"] ir tāda, kas ļauj cilvēku kārdinājumam būt pārāk lielam, tad arī attiecīgo valsts iestāžu stiprināšana ir vajadzīga ļoti būtiska. Pēc viņa domām, akcīzes nodoklim ir jābūt pietiekami saprātīgam un atkarīgam no tā, kādi ir objektīvie apstākļi Latvijā un ap to. "Ja mēs esam ļoti tuvu "kārdinājuma zonai", tad arī akcīzei šeit vajadzētu būt zemākai nekā citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, kas ir tālāk no Latvijas ārējās robežas ar tādām valstīm kā Baltkrievija un Krievija. Jo tālāk no šīs robežas, jo iespējas ievest kontrabandas cigaretes ir mazākas. Tāpēc Latvijā vajadzētu būt vismazākajai akcīzei ES, jo mums blakus ir vislētākais cigarešu tirgus," tā izteicās Danusēvičs. Citādāk, viņaprāt, iestāžu kapacitātes stiprināšana vien nākotnē nenesīs vēlamos augļus. LTA vadītājs arī norādīja uz apstākli, ka diemžēl dažādas apmācības, pieredzes apmaiņas ir pieejamas tikai ierēdņiem un viņš neatceras tādas apmācības, kur būtu iesaistīti arī uzņēmēji vai uzņēmēju organizācijas. Kopumā viņš pauda, ka nākotnē būtu vajadzīga labāka valsts iestāžu un uzņēmēju organizāciju sadarbība šajā jautājumā, bet valsts attieksmei būtu jābūt partneriskai - lai abas puses iegūst no sadarbības un veicināto legālu tirdzniecību.

Jautāts par to, vai nākotnē varētu būt vēl kādas nopietnas tendences attiecībā uz kontrabandas preci vai nelegālas akcīzes preces apriti, Danusēvičs izteicās, ka nākotnē nevajadzētu būt "nekam biedējošam", jo kontrabandas līmenis svārstās starp 15% un 25%, kas nav nekas tāds, kas varētu sagraut Latvijas legālo tirgu. Pēc LTA vadītāja domām, uzņēmēji nākotnē nelikumīgu akcīzes preču un kontrabandas mazināšanai saskata divas lietas - ir jāsoda reāli vainīgie, jo bieži vien tiek sodīts arī uzņēmējs par akcīzes preču pārdevēja veikto sodu, jo uzņēmējs visbiežāk nav vainīgs pie tā, ka pārdevējs ir kļūdījies. Tāpat LTA vēlētos, lai tiktu pārtraukta akcīzes preču inventarizācija pie katras akcīzes preču likmes paaugstināšanas, jo arī nekur citur ES tā nenotiek. "Protams, kopumā vienkārši nevajadzētu arī turpmāk ieviest nepamatotus ierobežojumus, kas var palielināt kontrabandu. Piemēram, jau iepriekš minētie "zem letes" pārdošanas ierobežojumi, kā to paredz iecerētie grozījumi Tabakas izstrādājumu aprites likumā – tās būs apgrūtinošanas papildu normas tirgotājiem, savukārt atslogs nelegālajiem tirgotājiem," tā pauda Danusēvičs. Viņaprāt, nākotnē ir jādomā par dažādiem problēmas risinājumiem kompleksi un jāskatās uz citiem efektīviem līdzekļiem un instrumentiem kontrabandas mazināšanai, kas arī neradītu zaudējumus valstij un stimulus kontrabandai.