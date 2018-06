Tehniskā aprīkojuma izvietošanai uz austrumu robežas ir jābūt harmozētam - ja vienā robežšķērsošanas vietā skenēšanas ierīce būs izvietota, bet citviet tādas nebūs, kontrabandists izvēlēsies vieglāko ceļu, intervijā atzīst Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes Muitošanas procesu vadības daļas vadītāja vietnieks, Muitošanas procesu nodaļas vadītājs Lauris Krivāns. Amatpersona uzskata, ka atbildi uz jautājumu, vai kontrabandas apjomi tuvākā vai tālākā nākotnē mazināsies, sniegs laiks, bet muitā tiek darīts viss iespējamais, lai kontrabandas apjomi kristos. Pēc Krivāna domām, kamēr Latvijā un kaimiņvalstīs būs liela cenu starpība tādām precēm kā cigaretes un alkohols, vinmēr būs cilvēki, kuriem tas būs izdevīgi.

Kādas ir galvenās kontrabandas apkarošanas metodes un līdzekļi gan Latvijā, gan citviet Eiropas Savienībā (ES)?

Es gribētu runāt ne tikai par metodēm, bet galvenokārt par komponentēm, kas šajā darbā ir svarīgas. Ir jāsaprot, ka mēs konstanti pilnveidojam tās metodes, kas mums jau ir un ko mēs piemērojam, jo katrs jauns gadījums norāda mums uz konkrētām lietām, ko mēs arvien varam uzlabot un pilnveidot. Viena no komponentēm ir sadarbība, kas mums ir ļoti svarīga, lai mēs varētu efektīvi un pilnvērtīgi veikt savas funkcijas. Proti, tā ir sadarbība ar Valsts robežsardzi un Pārtikas un veterināro dienestu - mēs esam trīs dienesti, kas pastāvīgi strādā uz robežas, robežšķērsošanas vietās. Mūsu mijiedarbība un sadarbība, katram dienestam pildot savas funkcijas un uzdevumus, kā arī informācijas apmaiņa ir ļoti nozīmīga. Tāpat liela nozīme ir riska analīzei un profilēšanai, kas, kā rāda pieredze, dod ļoti labus rezultātus - dažādu situāciju analīze mums palīdz precīzāk noteikt augsta un ļoti augsta riska objektus. Tāpat viena no svarīgākajām komponentēm ir tehniskais aprīkojums, un pēdējos gados ir ieguldīti ļoti lieli resursi un pūles, lai šo jomu pilnveidotu. Tāds tehniskais aprīkojums kā, piemēram, kravu skenēšanas iekārtas vai Transporta līdzekļu un konteineru automātiskā identificēšanas sistēma (TLKAIS), kas ir izvietotas robežšķērsosānas vietās, vai dažādi rokas instrumenti, kas ikdienā tiek izmantoti - tas viss ir ļoti svarīgs kopums muitas kontroles procesā un cīņā ar kontrabandu.

Vai notiek arī personāla apmācības un cik tās ir svarīgas?

Jā, arī muitas amatpersonu apmācības ir ļoti svarīgs instruments cīņā ar kontrabandu, lai amatpersonas zinātu, kā attiecīgajā brīdī rīkoties, tostarp dažādos kontroles jautājumos. Vēl es vēlētos uzsvērt, ka mēs ne tikai darbojamies nacionāli, bet arī starptautiskā līmenī, it sevišķi attiecībā uz austrumu robežu, kas ir ES ārējā robeža. Šajā gadījumā ir skaidrs, ka lielākā ietekme uz ekonomiku ir kontrabandas cigarešu plūsmai no Krievijas un Baltkrievijas, jo cenu atšķirība ir gana liela, lai cigaretes būtu izdevīgi ievest ES, izmantojot dažādas metodes. Sadarbības veicināšanai kopš 2016.gada ir nodibināta ES Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupa (CELBET – Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team; VID piezīme), kas ietver 11 dalībvalstis, kam ir ES ārējā sauszemes robeža. Komandā ir iesaistīti vairāk nekā 30 dažāda profila eksperti, visas veiktās aktivitātes ir sadalītas sešās apakšgrupās, un galvenais CELBET fokuss ir muitas kontrole. Ja mēs, piemēram, runājam par tehnisko aprīkojumu dalībvalstīs, tad ir svarīgi runāt par harmonizētu pieeju - šajā gadījumā tehniskā aprīkojuma izvietošanai uz austrumu robežas. Piemēram, ja vienā robežšķērsošanas vietā skenēšanas ierīce ir izvietota, bet citviet tādas nav, tad skaidrs, ka kontrabandists izvēlēsies vieglāko ceļu. Tāpēc es vēlreiz uzsveru harmonizāciju, lai visās robežšķērsošanas vietās uz austrumu robežas kontrole būtu līdzvērtīga un vienlīdz efektīva, muitas kontroles punktiem jābūt vienlīdz labi nodrošinātiem ar tehnisko aprīkojumu.

Šādā gadījumā, vai šie varētu būt galvenie problēmjautājumi? Ja reiz sakāt, ka ne visur kontrole ir līdzvērtīga. Varbūt ir novērojama korupcija konkrētos robežšķērsošanas punktos?

Par korupciju es nekomentēšu, jo tas nav mans profils, bet, ja mēs runājam par starptautisko sadarbību, tad vienāda pieeja visas ārējās robežas garumā viennozīmīgi ir ļoti svarīga. Kā jau minēju, kontrabandists noteikti izvēlies to valsti vai to robežšķērsošanas vietu, kur ir vismazākā kontrole. 2016.gada beigās un 2017.gada sākumā CELBET apkopotie dati rādīja, ka tikai 54% robežšķērsošanas vietās uz ES ārējās robežas ir izvietotas kravu skenēšanas iekārtas, tāpēc pie šīm lietām arvien ir jātrupina strādāt un tās ir jāpilnveido. Tāpat TLKAIS arī nav visās robežšķērsošanas vietās, kas arī ir ļoti efektīvs rīks augsta un ļoti augsta riska objektu identificēšanai. Latvija ir pozitīvais piemērs - mūsu ārējā robeža ir tehniski nodrošināta tiešām labā līmenī. Kravu skenēšanas iekārtas atrodas visos muitas kontroles punktos uz robežas ar trešajām valstīm. Latvijas muitai jau kopš 2008.gada ir arī TLKAIS, kas darbojas visos muitas kontroles punktos uz ārējās sauszemes robežas.

Runājat par tehnisko iekārtu nozīmi muitas darbā uz robežas, vai šo pašu lietderīgumu izmanto arī kontrabandisti savā darbā, lai "apietu" kontroles mehānismus?

Skaidrs, ka kontrabandistu uzdevums ir pretdarboties un apiet muitas kontroli. Ir novēroti gadījumi, kad tiek veiktas dažādas aktivitātes, lai traucētu iekārtu darbību. Ir skaidrs, ka kontrabandas peļņa ir pietiekami liela, lai ieguldītu lielus resursus kontrabandas slēpšanā. Iedomājieties transportlīdzekli – muitas darbinieku pieredze liecina, ka teju jebkurā vietā transportlīdzeklī ir mēģināts slēpt kontrabandas preci. Ļoti bieži transportlīdzekļi ir speciāli pārveidoti, pārbūvēti, lai slēptu tajos kontrabandas preces - līdzekļi un metodes ir ļoti dažādi. Ir gan mehāniski, gan automatizēti slēpņi, piemēram, ar hidraulisku mehānismu tiek pacelts refrižeratora jumts. Tas nozīmē to, ka piekļuve paslēptajām kontrabandas precēm tādā veidā tiek īpaši apgrūtināta. Protams, tas ir tehnoloģiski sarežģīts, kā arī dārgs risinājums.

Varbūt naivs jautājums, bet vai ir cerība un priekšnoteikumi, ka kontrabandas apjomi tuvākā vai tālākā nākotnē mazināsies?

To, vai kontrabandas apjomi mazināsies, rādīs laiks, bet mēs darām visu iespējamo, kas ir mūsu spēkos, lai kontrabandas apjomi kristos. Atkārtošos, kamēr pie mums un kaimiņvalstīs būs liela cenu starpība tādām precēm kā cigaretes un alkohols, būs cilvēki, kuriem tas būs izdevīgi. Savukārt mūsu uzdevums ar mums pieejamajiem resursiem ir kontrabandas mēģinājumus atklāt un novērst. Mēs darām maksimālo ik dienu - analizējam situāciju un uzlabojam savas kontroles metodes, pilnveidojam tās. Bet to, kādi būs cipari un statistika, rādīs laiks.

Varbūt jūs varētu nedaudz aprakstīt vienu vai divus spilgtus kontrabandas gadījumus, kas nesen tika atklāti, kas bija savdabīgi vai pat iespaidīgi?

Šī mēneša sākumā Terehovas muitas kontroles punkta amatpersonas, pārbaudot kādu no Krievijas iebraukušu kravas automašīnu, ar kuru tika pārvadāti zirgi, atklāja lielu daudzumu kontrabandas cigarešu. Kravas nodalījuma priekšgalā bija izveidota slēptuve ar dubulto sienu. Demontējot sienu, muitas darbinieki kontroles rezultātā izņēma 709 600 cigarešu "Winston" ar Armēnijas akcīzes markām.