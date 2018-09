Latvijā katra piektā cigarete – kontrabandas izcelsmes.

Latvijā joprojām saglabājas visaugstākais kontrabandas un viltoto cigarešu īpatsvars Eiropas Savienībā, Šveicē un Norvēģijā, sasniedzot 21,1% no kopējā patēriņa apjoma, liecina publicētie KPMG veiktā Eiropas mēroga pētījuma SUN 2017. gada rezultāti. Līdz ar to Latvijas ikgadējie zaudējumi no nesamaksātajiem nodokļiem cigarešu kontrabandas dēļ sasniedz aptuveni 59 milj. eiro. Lai arī, salīdzinot ar 2016. gadu, Latvijā kontrabandas cigarešu apjoms ir samazinājies par 1,5%, tomēr Latvija joprojām ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur kontrabandas cigarešu apjoms pārsniedz 20% no kopējā patēriņa apjoma. Igaunijā un Lietuvā pērn nelegālās cigarešu tirdzniecības īpatsvars bija attiecīgi 11,3 % un 17,8%.

Kopējais cigarešu patēriņš aizvadītajā gadā Latvijā bija 2,28 miljardi vienību, kas ir par 6,6% mazāk, salīdzinot ar 2016. gadu. Kontrabandas un viltoto cigarešu apjoms, kas viedo 21,1% no kopējā patēriņa apjoma valstī, faktiskajos skaitļos ir 0,48 miljardi cigarešu. No šī apjoma 71,3% bija tā sauktā "baltā kontrabanda"*, 7,7% viltotās cigaretes, savukārt 21% – cita veida izcelsmes kontrabandas produkcija. Kontrabandas cigarešu apjoma samazinājums skaidrojams ar kopējā patēriņa apjoma kritumu, kopējām Eiropas tendencēm, kur kontrabandas cigarešu apjoms turpina samazināties, kā arī sekmīgo tiesībsargājošo institūciju darbu.

Lielākās Latvijā ievesto kontrabandas cigarešu izcelsmes valstis jau vēsturiski ir Baltkrievija un Krievija. Attiecīgi, no Baltkrievijas kontrabandas ceļā 2017. gadā tika ievesti 343 miljoni cigarešu jeb 66,7% no kopējā kontrabandas apjoma, savukārt no Krievijas – attiecīgi 51 miljons cigarešu jeb 10% no kopējā apjoma. 37 miljoni no 2017. gadā patērētājam cigaretēm Latvijā bijuši viltojums. Kontrabandas plūsmas galvenais iemesls ir ievērojamās cigarešu cenu atšķirības. Piemēram, Latvijā vidējā cigarešu paciņas cena šā gada janvārī bija 3,03 eiro, kamēr Baltkrievijā cigarešu paciņa vidēji maksāja tikai 43 centus, bet Krievijā – 1,39 eiro. Populārākās cigarešu markas, kas kontrabandas ceļā tika ievestas Latvijā, ir NZ, "Premier", "Winston" un "Kiss".

No Latvijas uz citām Eiropas valstīm gan kā kontrabanda, gan legālā ceļā aizvadītāja gadā tika izvesti kopumā 123 miljoni cigarešu. Cigaretes izvestas galvenokārt uz Igauniju (29 miljoni vienību), Zviedriju (17 miljoni vienību), Somiju (17 miljoni vienību), Vāciju (16 miljoni vienību) un Lielbritāniju (15 miljoni vienību). Jāatzīmē, ka vidējā cigarešu paciņas cena Igaunijā bija 3,24 eiro, Somijā 6,12 eiro, Zviedrijā 6,00 eiro, savukārt Lielbritānijā sasniedza 8,83 eiro.

Eiropas valstīs (ES, Šveice un Norvēģija) ir vērojama cigarešu patēriņa samazināšanās – attiecīgi 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, kopējais patēriņš samazinājās par turpat 3%, tāpat par 7,4% ir samazinājies kontrabandas cigarešu patēriņš, savukārt kontrabandas cigarešu īpatsvars aizvadītajā gadā vidēji Eiropā joprojām pārsniedza 8,7% (44,7 miljardi vienību) no kopējā cigarešu patēriņa. Neiegūto nodokļu apjoms kopumā veidoja ap 10 miljardiem eiro. Galvenās kontrabandas cigarešu izcelsmes valstis bija Ukraina un Baltkrievija.

* KPMG SUN 2017 definē "balto kontrabandu" kā cigaretes, kuras parasti legāli ražo vienā valstī/tirgū, bet jau ar mērķi galvenokārt kontrabandai. Lai gan šīs cigaretes no dažām valstīm var tikt eksportētas arī legāli, tomēr tās ceļā uz mērķa tirgu šķērso valsts robežu kā kontrabanda un tiek pārdotas, nemaksājot nodokļus.

Pētījuma pasūtītājs ir RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), kvantitatīvie pētījuma dati ņemti no KPMG ikgadējā SUN projekta ziņojuma, kas pēta nelikumīgās cigarešu tirdzniecības mērogu ES, Norvēģijā un Šveicē. Finansējumu pētījumam RUSI saņēma no "British American Tobacco" un "Philip Morris International".