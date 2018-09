Latvijā notiek nemainīgi smaga cīņa, apkarojot kontrabandas cigaretes, kas ieplūst valstī no kaimiņiem gar austrumu robežu. Tomēr satraucošu informāciju akcentē Valsts ieņēmumu dienestā (VID) – jau pirmajos 2018. gada mēnešos iezīmējās šī gada tendence narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgā pārvietošanā pāri Latvijas robežai, un tā ir pasta sūtījumi, ko konstatē muitas amatpersonas, piesaistot kinologus ar narkotiku meklēšanas suņiem. VID skaidro, ka tieši šis narkotisko vielu pārvietošanas/saņemšanas veids šogad dominē iestādes sāktajās lietvedībās par narkotisko vielu kontrabandu. Narkotiku tirgošana lielā mērā ir pārcēlusies uz interneta veikalu dzīlēm.

Kopumā pagājušajā gadā par narkotiku nelegālo apriti pie atbildības saukts divas reizes vairāk personu nekā 2016. gadā, turklāt absolūti lielākajā skaitā gadījumu – 70% – tie bijuši cilvēki vecumā līdz 35 gadiem. Attiecīgi 30% gadījumu tie bija cilvēki vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Taču tendence, kas rada vislielāko satraukumu, ir vērojama tieši skolēnu vidū.

Attiecībā uz kontrolējamo vielu kontrabandu 2017. gadā tika sākti 160 kriminālprocesi, izņemti 725 kilogrami kontrolējamo vielu, turklāt absolūti lielākais sākto kriminālprocesu skaits ir par pasta sūtījumos atklātajām kontrolējamām vielām – pērn tie bija 105 kriminālprocesi visa gada garumā. Savukārt šī gada pirmajos četros mēnešos vien jau ir sākti 80 kriminālprocesi. Tāpat pērn pasta sūtījumu kontrolēs narkotiskās vielas tika atklātas 80 gadījumos, taču 2018. gada pirmajā ceturksnī tie bijuši 64 gadījumi. Lai arī narkotiskas vielas pa pastu ir grūti nosūtīt lielā apmērā, šiem cipariem klāt nāk vēl viens apsvērums – arvien palielinās narkotisko vielu apjoms vienā sūtījumā. Raugoties uz statistikas datiem trīs gadu garumā, novērojams, ka 2016. gadā vairāk nekā 50 gramu narkotisko vielu vienā sūtījumā bija konstatēts 7% gadījumu, 2017. gadā - 13% gadījumu, bet šogad tā bija jau teju ceturtdaļa jeb 24% gadījumu. Tāpat šā gada sešos mēnešos 82% no visiem Nodokļu un muitas policijas pārvaldē par narkotikām sāktajiem kriminālprocesiem veido kriminālprocesi par gadījumiem, kad narkotikas tika sūtītas ar pasta – galvenokārt "Latvijas Pasta" – sūtījumiem. Turklāt, ja visvairāk kriminālprocesu tiek sākts par narkotiku pārsūtīšanu, izmantojot "Latvijas Pasta" starpniecību, tad lielākie narkotiku apjomi tikuši konstatēti kurjerpasta sūtījumos.

VID papildina, ka 2018. gada pirmajos sešos mēnešos no pasta sūtījumiem izņemto narkotisko vielu kopējais daudzums ir 98,83 kilogrami, no kuriem 88,98 kilogrami tika izņemti kurjerpasta sūtījumos. Visbiežāk pasta sūtījumos izņemta marihuāna, un vairumā gadījumu tā nākusi no Nīderlandes, bet tāpat arī no Kanādas, Čehijas, Lielbritānijas un citām valstīm, MDMA, kas galvenokārt sūtīta no Nīderlandes, kā arī Vācijas, amfetamīns no Nīderlandes kā arī Vācijas un gamma-butirolaktons, kas ir bīstama psihotropā viela un var tikt izmantota ļaunprātīgos nolūkos, ko sūta no Lietuvas un Polijas. Tāpat lielā apmērā pēdējos gados pasta, bet galvenokārt kurjerpasta sūtījumos izņemta tāda viela kā Catha edulis – "khat", kas ir aizliegts, sevišķi bīstams augu valsts produkts ar psihotropo iedarbību – kurjerpasta sūtījumos no Kenijas.

Jaunākie dati liecina, ka šī gada astoņos mēnešos VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākti 515 kriminālprocesi pēc Krimināllikuma panta par preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošanu pāri Latvijas robežai. Iedzīvotāju vidū aizliegtu vielu pasūtīšana interneta vidē ir ļoti populāra, un šie tirgotāji piegādes veic, izmantojot pastu vai kurjerpastu pakalpojumus. Lai arī identitāti gan tirgotājam, gan narkotisko vielu saņēmējam ir vieglāk slēpt, izmantojot šādas metodes, statistika rāda, ka šie noziegumi tiek atklāti.

VID uzsver, ka ir svarīgi apzināties, ka pasta sūtījumi tiek kontrolēti un uz tiem attiecas visi normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi un aizliegumi preču un priekšmetu pārvietošanai pāri valsts robežai. Narkotisko vielu kontrabanda ir smags vai sevišķi smags noziegums, kas ir atkarīgs no Krimināllikumā noteiktās kvalifikācijas, par ko paredzēta kriminālatbildība. Par šādiem noziegumiem var tikt piemērots cietumsods līdz pat 12 gadiem. Tāpēc VID uzsver, ka, ņemot vērā minēto, katram iedzīvotājam, jo īpaši jauniešiem, ir jāapzinās neapdomātas rīcības sekas, pasūtot un saņemot šādus pasta sūtījumus, vieglprātīgi paļaujoties uz iespēju palikt nenotvertam un nesodītam. Arī statistikas dati iezīmē tendenci, ka tieši jaunieši ir lielā riska grupā. VID skaidro, ka pieaug to personu skaits, kuras dzīves laikā pārdozējušas narkotikas, sasniedzot 59,4% no visiem lietotājiem. Pagājušajā gadā vien pārdozējuši 12,2% no visiem narkotiku lietotājiem, turklāt pieaug pārdozēšanas gadījumu skaits starp jaunāka vecuma narkotiku lietotājiem.

Liela daļa narkotisko vielu kontrabandas tiek atklāta tieši profesionālas kinologu un muitas darba suņu sadarbības dēļ. Patlaban aktīvajā muitas dienestā ir 37 darba suņi, no kuriem 20 specializējušies tieši narkotisko vielu meklēšanā un piedalījušies 90% no visiem narkotisko vielu atklāšanas gadījumiem. Tāpat, lai novērstu arvien pieaugošos centienus dažādos veidos ievest Latvijas teritorijā narkotiskās vielas, muitas amatpersonas īsteno dažādus kontroles pasākumus gan uz valsts sauszemes, gan gaisa un jūras robežas, kā arī aktīvi iesaistās jauniešu izglītošanā, kopā ar darba suņiem piedaloties dažādos izglītojošos pasākumos ar lekcijām izglītības iestādēs. Nepieciešamības gadījumā noziedzīga nodarījuma atklāšanā tiek pieaicināti citu tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji. Nodokļu un muitas policijas pārvalde aktīvi piedalās informatīvajās kampaņās, piemēram, "Atvērto durvju diena VID", Drošības festivāls "Piedzīvojumu vasara", kur tiek demonstrēts aprīkojums un sniegta izglītojoša informācija par narkotisko vielu ietekmi, kā arī sadarbībā ar kolēģiem no VID Muitas pārvaldes - muitas ekspertiem un kinologiem – jau vairākus gadus mācību iestādēs vada lekcijas skolēniem un jauniešiem par narkotisko vielu bīstamību un to izplatīšanas apkarošanas nozīmi.

Cipari rāda, ka pērn par noziedzīgiem nodarījumiem kontrolējamo vielu nelegālas aprites jomā pie atbildības kopumā tika sauktas 1582 personas, kas ir jau divas reizes vairāk nekā 2016. gadā. Liela daļa no tām – 630 personas – bija vecumā no 18 līdz 30 gadiem, bet 25 personas pat vēl nebija sasniegušas 18 gadu vecumu. Par šāda veida noziegumiem 2017. gadā tika notiesātas 827 personas, no kurām 59 personas bija vecumā līdz 20 gadiem. Savukārt pie administratīvās atbildības par kontrolējamo vielu nelegālo apriti 2017. gadā tika sauktas 4496 personas, no kurām 107 cilvēki bija vecumā līdz 18 gadiem, bet lielais vairums – 1807 personas – bija no 18 līdz 30 gadus vecumam.