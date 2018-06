Lai arī sabiedrība ziņo par atsevišķām aktivitātēm attiecībā uz darbībām ar nelikumīgu akcīzes preču apriti, Valsts policijai (VP) gribētos, lai tā ir lielāka. VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3.biroja 1.nodaļas priekšnieks Dmitrijs Jarovs stāsta, ka, noziedzīgajai pasaulei attīstoties un izmantojot arvien jaunas ierīces un līdzekļus savā darbībā, to dara arī policija, attīstot gan tehnisko jomu, gan apmācot darbiniekus. Policijas amatpersona kā vienu no nākotnes izaicinājumiem redz nelikumīgas preces slēpšanu likumīgā precē, piemēram, spirtu ievedot kā dezinfekcijas līdzekli.

"Es nevaru teikt, ka VP saskaras ar kādām grūtībām saistībā ar izmeklēšanu un apkarošanu šajā jomā, jo mums nepārtraukti notiek nelikumīgo akcīzes preču izņemšanas un aizturēšanas, ko var arī secināt pēc preču izņemtajiem daudzumiem," komentē Jarovs. Kā informēja VP, pagājušajā gadā policijai kopumā izdevās izņemt 107 163,57 litrus alkoholisko dzērienu, 49 592 883 cigarešu, kā arī 680 134,50 litrus naftas produktu. Savukārt 2016.gadā tie bija 99 739,23 litri alkoholisko dzērienu, 62 476 922 gabali cigarešu un 697 661,69 litri naftas produktu. Jarovs skaidroja, ka galvenokārt šajā jomā darbojas organizētas grupas, un policijai ir arī izdevies pārtraukt vairākas organizētas grupas. "Protams, noziedznieki izmanto mūsdienīgu tehniku, ko VP darbiniekiem ne vienmēr ir tik viegli atklāt, bet policijai, protams, ir sava taktika un attiecīgas metodes. Policija bieži vien ir soli priekšā noziedzniekiem, jo, parādoties jaunam pieprasījumam, mēs uzreiz interesējamies un cenšamies visu noskaidrot. Sadarbojamies gan ar sabiedrību, gan ar starptautiskajiem tabakas izstrādājumu ražošanas uzņēmumiem, kas palīdz mums ekspertīžu veikšanai un savstarpējā informācijas apmaiņai," skaidro Jarovs.

VP amatpersona stāstīja, ka maijā notika aizturēšana sakarā ar tabakas izstrādājumu nelikumīgu apriti, kriminālprocesā izņemot ļoti ievērojamu cigarešu daudzumu ar ārzemju akcīzes markām, kā arī tika izņemts tā saucamais frekvenču slāpētājs, kas pārtrauc mobilo tālruņu signālus. Tāpat šajā procesā tika izņemtas divas cigarešu bloku iepakošanas iekārtas, kā arī cigarešu paciņu sagatavošanas kartons. "Tas norāda uz to, ka organizētai grupai, iespējams, bija nodoms ražot nelikumīgas akcīzes preces", piebilda Jarovs. Tāpat viņš komentēja, ka nelikumīgu akcīzes preču sortiments ir vislielākajā mērā atkarīgs tieši no sabiedrības pieprasījuma, līdz ar to tiktāl izteiktas jaunas tendences vai izmaiņas pieprasījumā novērot nevar. "Tomēr tas, ko mēs esam novērojuši un konstatējuši, ir apsvērums, ka personas slēpj nelikumīgu preci citā, likumīgā precē. Piemēram, no Polijas tiek ievests spirts kā dezinfekcijas līdzeklis, līdz ar to izmeklēšanai rodas grūtības pierādīt to, ka tas tiešām nav dezinfekcijas līdzeklis un ka to izmanto kā etilspirtu alkohola ražošanai vai citai apritei. Tas varētu būtu mūsu nākotnes izaicinājums," tā stāsta Jarovs. Jarovs arī piebilda, ka Rīgas reģions dažos gadījumos saskaras arī ar kontrabandas faktiem - piemēram, pagājušajā gadā tika sākts viens kriminālprocess par tabakas izstrādājumu nelikumīgu apriti, un procesa laikā izdevās pierādīt arī kontrabandas pantu, un šis kriminālprocess šogad jau nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.

Jautāts, vai, izrietot no viņa pieredzes, ir kāds izteikts cilvēku profils, kuri nodarbojas ar šādiem noziegumiem, Jarovs izteicās, ka nevar noteikt konkrētu vienu profilu indivīdam vai indivīdu grupai, bet lielākoties pārkāpēji šos noziegumus veic ne pirmo reizi, bet gan jau atkārtoti. "Viens no mūsu virzieniem ir tāds, ka gadījumā, ja mēs konstatējam kādu pārkāpumu vai noziegumu, pēc kāda laika mēs pārbaudām atkal," skaidro Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3.biroja 1.nodaļas priekšnieks. Tas īpaši ir norādāms attiecībā uz Rīgu tā sauktajās "točkās" - ja tur tiek konstatēta nelikumīga alkohola realizēšana, policija pārbauda vietu, aiztur konkrētu personu vai personu grupu un tad atkārtoti pārbauda, lai pārtrauktu nozieguma izdarīšanu. Jarovs skaidroja, ka šāds nelikumīgais bizness parasti notiek un tiek realizēts vietās, kur ir vislielākā cilvēku plūsma, līdz ar to, piemēram, nelegāla alkohola aprite jeb "točkas" notiek rajonos, mikrorajonos vai vietās, kur ir daudz cilvēku ar dažādiem profiliem. Tomēr viņš akcentēja, ka nevar norādīt atsevišķus trakākos punktus un vietas, Rīgas reģionā, kur būtu izplatītas "točkas" un ar ko policija nevarētu cīnīties. Tāpat Jarovs izteicās, ka, lai arī sabiedrība ziņo par atsevišķām aktivitātēm, bet gribētos, lai tas notiktu lielākā apmērā, jo tieši sabiedrība ir tā, kas rada pieprasījumu šīm precēm. Viņš atgādināja, ka VP ir izveidota interaktīva karte, kur ikviens iedzīvotājs var sniegt ziņu, norādīt adresi vai kādu citu informāciju par pārkāpumu vietām, izdarītajiem noziegumiem vai jebkurām citām aktivitātēm saistībā ar akcīzes preču apriti vai narkotikām.

Lai arī noziedzīgā pasaule attīstās un izmanto arvien jaunas ierīces un līdzekļus savā darbībā, to dara arī policija, attīstot gan tehnisko jomu, gan apmācot darbiniekus, kuriem tiek piedāvāta iespēja piedalīties kursos, uz Latviju brauc arī starptautiskās tabakas izstrādājumu ražošanas organizācijas, tostarp apmācot darbiniekus, kā atšķirt viltotas cigaretes no neviltotām. "Iespējas ir diezgan plašas, un VP darbinieki tās izmanto. Starptautiskās organizācijas, protams, ir ieinteresētas, lai Latvijas tirgū nebūtu viltotas viņu cigaretes, līdz ar to notiek ne tikai apmācības, bet arī apmaiņa ar informāciju," piebilda Jarovs. Viņš gan pauda, ka "diemžēl kontrabanda un nelikumīgu akcīzes preču pārvadāšana, realizēšana un uzglabāšana turpināsies", jo, arī raugoties uz Latvijas ģeogrāfisko novietojumu, tas ir diezgan izdevīgs pārkāpējiem. Tāpat Jarovs atzina, ka bieži vien Latvija ir tranzītvalsts, caur kuru šīs akcīzes preces tiek nogādātas tālāk Eiropas Savienībā, kur, piemēram, cigaretes ir vēl dārgākas un ir pieprasījums pēc lētākas preces.

Jarovs akcentēja izņemšanas gadījumu šā gada martā Mārupē, kad loģistikas uzņēmumā tika veikta administratīvā - saimnieciskās darbības pārbaude, kuras laikā minētā uzņēmuma noliktavas telpās tika pārbaudītas ievestās preces, proti, divas paletes ar 32 kartona kastēm. Atverot kartona kastes, tika konstatēts, ka tajās atrodas 320 000 gabali cigarešu. Savukārt pavaddokumentos ticis norādīts, ka kastēs atrodas transporta iekārtas un detaļas. Jarovs komentēja: "Pārkāpēji vēlas slēpt preci pēc iespējas rūpīgāk, lai tiesībsargājošām iestādēm nebūtu šaubu par preces īstumu, jo, redzot šādu iepakojumu, varētu nerasties šaubas, ka tas varētu nebūt pazīstamā auto zīmola logotips - līdz ar to ticamības pakāpe tiek paaugstināta."