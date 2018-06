Vai grozījumi likumā būs dāvana kontrabandistiem?

Foto: Valsts ieņēmumu dienests

Krasi ierobežojot legālo tabakas izstrādājumu izvietošanas iespējas veikalos un ļaujot tos tirgot vien "zem letes", kā to paredz iecerētie grozījumi Tabakas izstrādājumu aprites likumā, būtiski pieaugs kontrabandas apjomi. Līdz ar to ievērojamus zaudējumus cietīs gan mazumtirgotāji, īpaši reģionos, gan valsts budžets. Kā norāda Latvijas Tirgotāju asociācija, pret šiem grozījumiem ir parakstījušies vairāk nekā 600 tirgotāju no visas Latvijas, kas nodarbina vairākus tūkstošus strādājošo.