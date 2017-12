Džonsons un Latvijas vēstniece Baiba Braže Londonā iededz Latvijas dāvāto egli

Aizsākot Latvijas simtgades svinības Lielbritānijā, 4. decembrī Apvienotās Karalistes ārlietu ministrs Boriss Džonsons un Latvijas vēstniece Baiba Braže iededza Latvijas dāvāto egli Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrijas oficiālajā rezidencē Lankastera savrupmājā Londonā, portālu "Delfi" informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).

Apvienotās Karalistes ārlietu ministrs runāja par Latvijas un Lielbritānijas attiecību simtgades perspektīvu. Džonsons īpaši izcēla to, ka Latvijas dāvinātā egle uz Londonu ir atceļojusi no Valkas novada, kur pirms simts gadiem tapa neatkarīga Latvijas valsts. Ārlietu ministrs apliecināja, ka Latvijas un Apvienotās Karalistes draudzīgās attiecības nemainīsies arī pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, jo "lai arī izstājoties no ES, Lielbritānija paliek Eiropā", atzīmē ĀM pārstāvji.

Savukārt Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē Braže uzsvēra vēsturiski tuvās attiecības starp abām valstīm atgādinot, ka Apvienotā Karaliste atzina Latvijas pagaidu valdību jau 1918. gada 11. novembrī. Vēstniece atzīmēja attīstīto sadarbību mūsdienās, kā vienu no jomām izceļot ekonomiku un jo īpaši Latvijas kokrūpniecības produkcijas eksportu uz Lielbritāniju. Braže arī pieminēja, ka pirmo reizi Ziemassvētku egle tika izgreznota Rīgā 1510. gadā, portālam "Delfi" pavēstīja ĀM.

Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē koordinētais egles dāvinājums tika īstenots ar uzņēmuma SIA "Norvik Timber Industries" atbalstu. Sešus metrus gara egle no Valkas novada audzētavas "Romfords Ezernieki" tika transportēta uz Lielbritāniju, kur tā ar Latvijas vēstniecības diplomātu un darbinieku palīdzību tika uzstādīta Lankastera savrupmājā kā apliecinājums Latvijas un Apvienotās Karalistes draudzīgajām attiecībām.

Apliecinot latviešu diasporas lomu Latvijas un Apvienotās Karalistes attiecībās, notikuma latvisko gaisotni īpaši spilgtināja Londonas latviešu koris, izpildot latviešu un britu Ziemassvētkudziesmas, norāda ĀM. Pasākumā piedalījās Latvijas vēstniecības, Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrijas un SIA "Norvik Timber Industries" pārstāvji.