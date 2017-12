'Laimas' labdarības namiņā sarūpētas dāvanas 1600 bērniem

Šogad saldumu zīmola "Laima" labdarības namiņā izdevies iepriecināt 1 600 maznodrošināto daudzbērnu ģimeņu bērnus, portālu "Delfi" informēja "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" pārstāve Lineta Mikša.

Šis jau ir sestais gads, kad "Laima" rīko Ziemassvētku projektu - "Laimas" labdarības namiņu, kurā tiek sarūpētas dāvanas bērniem Ziemassvētkos. Papildus aktīvajam Latvijas iedzīvotāju un viesu atbalstam, šogad projektā iesaistījās arī ārzemēs dzīvojošie latvieši, kuri bērnu zīmētās kartītes izvēlējās mājaslapā.

"Esam ļoti pateicīgi visiem, kuri iesaistījās "Laimas" labdarības namiņa īstenošanā un nebija vienaldzīgi. Kopā šogad mēs esam sagādājuši rekordlielu dāvanu skaitu kopš "Laimas" labdarības namiņa pastāvēšanas pirmsākumiem 2012. gadā. 1600 bērni šogad ir sajutuši sabiedrības sirds siltumu un saņēmuši kvēli kārotās Ziemassvētku dāvanas, par kurām sen sapņoja. Varam būt no sirds priecīgi, ka vēl vienu reizi esam likuši gan sev, gan citiem noticēt īstam Ziemassvētku brīnumam, ienesot svētku gaišumu citu mājās," stāsta Mikša.

Jau trešo gadu pēc kārtas "Laimas" labdarības namiņa atklāšanā piedalījās un aicinājumu iesaistīties projektā sabiedrībai izteica Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa kundze Iveta Vējone, kura pirmā izvēlējās kartiņu un šajos svētkos ienesa Ziemassvētku prieku Anspoku trīs bērnu ģimenē.

Kopumā "Laimas" labdarības namiņa pastāvēšanas laikā kopš 2012. gada iepriecināti vairāk nekā 5 300 bērnu visā Latvijā. Kopš "Laimas" labdarības namiņa izveidošanas projektā iesaistījušies vairāk nekā 60 novadi, kas ir vairāk nekā puse no visas Latvijas. Šogad tika iepriecināti bērni no 12 Latvijas novadiem, no kuriem visvairāk dāvanu tika nogādātas uz Talsu novadu – 299 dāvanas, un Smiltenes novadu – 283 dāvanas, informē "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" pārstāve.