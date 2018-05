Aizvadītajā nedēļā Latvijā viesojās Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) uzņēmēju delegācija Dubaijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētāja Madžida Saida Al Guraira (Majid Saif Al Ghurair) vadībā. Vizītes gaitā AAE uzņēmēji atzina, ka ir ieinteresēti paplašināt sadarbību ar Latvijas uzņēmējiem visdažādākajās nozarēs, īpašu uzmanību izrādot transporta un loģistikas nozarei. To apliecināja arī vizīte Rīgas brīvostā un uzņēmuma "TFS Trans" loģistikas centra apmeklējums.

Transporta un loģistikas jomā sadarbības iespējas saskata gan viesi no AAE, gan Rīgas ostas uzņēmēji. "Ir daudz sadarbības iespēju dažādās nozarēs starp Latviju un Apvienotajiem Arābu emirātiem. Sevišķi, ja runājam par loģistiku", vizītes laikā Rīgas ostā uzsvēra Dubaijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Madžids Saida Al Gurairs.

AAE jau šobrīd ir nozīmīgākais Latvijas tirdzniecības partneris starp Līča valstīm. Pēdējo gadu laikā Latvijas un AAE ārējās tirdzniecības apgrozījums ir dubultojies un redzamākais ieguldījums tajā ir Latvijas pārtikas preču eksportam. 2017. gadā pārtikas preču eksports ir pieaudzis par 48%. Arī Dubaijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs apliecina: "Mēs importējam 90% no tās lauksaimniecības produkcijas, ko patērējam." Savukārt Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš piebilst, ka lielākā daļa no pārtikas preču eksporta uz AAE notiek caur Latvijas ostām: "Uz AAE un šo reģionu caur Rīgas ostu tiek eksportēta liela daļa no Latvijas graudu ražas, kā arī veicam pārtikas produktu tranzītkravu apkalpošanu".

Ansis Zeltiņš norāda, ka Rīgas brīvosta būtu ieinteresēta sadarbībā ar Dubaiju arī ostu un termināļu attīstības biznesā: "Kompānija "DP World", kas dibināta vien nepilnus 20. gadus atpakaļ ar mērķi pārvaldīt Dubaijas ostas termināļus, jau darbojas piecos kontinentos, un ir 78 jūras un iekšzemes ostu termināļu operators. Sadarbībā ar vienu no pasaulē lielākajiem un veiksmīgākajiem termināļu operatoriem neapšaubāmi būtu ieinteresēta arī Rīgas osta."

Vizītes laikā Dubaijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un uzņēmēju delegācija apmeklēja uzņēmuma "TFS Trans" mūsdienīgo loģistikas centru Rīgas brīvostā. Pilnībā automatizētā noliktava ar 30 metrus augstiem plauktiem un palešu pārvietošana ar ātrumu līdz pat 60 kilometriem stundā pārsteidza pat daudz ko redzējušos viesus no Dubaijas. "Mums ir prieks, ka AAE uzņēmēji atzina mūsu noliktavas tehnoloģijas par īpašām un ļoti progresīvām arī pasaules līmenī", pauž "TFS Trans" mārketinga vadītājs Mihails Frolovs. Savukārt Ansis Zeltiņš uzsver: "Ar vizīti "TFS Trans" jaunajā loģistikas centrā radījām AAE uzņēmējiem pozitīvu priekšstatu par Rīgas ostu kā mūsdienīgu un tehnoloģiski attīstītu sadarbības partneri."