Baltkrievija redz Latviju kā izeju uz jūru

Foto: Publicitātes foto

Aizvadītā nedēļā, no 2. līdz 4. oktobrim Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki un ostas uzņēmumi pārstāvēja Rīgas ostu ikgadējās Baltkrievijas transporta nedēļas pasākumos. Baltkrievija ir viens no Rīgas brīvostas aktuālākajiem stratēģiskajiem mērķa tirgiem, kur sadarbībā ar AS "Latvijas Dzelzceļš", Satiksmes ministriju un citiem nozares pārstāvjiem notiek aktīvs darbs kravu piesaistē un sadarbības veicināšanā. Rīgas ostai Baltkrievijas tirgū ir skaidri nosprausti mērķi un šobrīd ir laba iespēja konkurēt par Baltkrievijas kravu piesaisti.