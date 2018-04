Pagājušajā nedēļā notika VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) un vadošā gaisa, jūras un sauszemes kravu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja "DHL Global Forwarding" (DHL) tikšanās, kuras laikā tika pārrunātas LDz iespējas kļūt par tā stratēģisko partneri reģionā.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis uzsver: "Latvija ir ceļā uz to, lai kļūtu par pasaules vadošās loģistikas kompānijas stratēģisko partneri. Tas paver jaunas iespējas visiem loģistikas uzņēmumiem – no dzelzceļa līdz ostu stividoriem un pat lidostai. Tās ir labas ziņas ne vien loģistikas sektoram, bet visai Latvijas ekonomikai, jo transporta nozare jau šobrīd dod aptuveni 10% no IKP."

Vienlaikus DHL Āzijas reģiona vadītājs Kelvins Leungs atzīmē, ka Latvijai ir visas izredzes kļūt ne vien par reģionālu, bet pat par Eiropas nozīmes loģistikas centru. "Rīgai ir daudzas būtiskas priekšrocības, piemēram, te ir osta ar visu nepieciešamo infrastruktūru, un mēs jūtam arī pozitīvu attieksmi politiskā līmenī. Turklāt Latvija proaktīvi rīkojas starptautiskā līmenī. Loģistikas ķēdē ir iesaistītas daudzas valstis, organizācijas, un mēs redzam, ka Latvija meklē sadarbības iespējas ar tām."

LDz prezidents Edvīns Bērziņš norāda, ka sadarbība ar DHL rada ne vien jaunas iespējas Latvijas loģistikas kompānijām aptvert jaunus tirgus, bet tā vienlaikus nozīmē arī stingras saistības un pienākumus. Viņš uzsver, ka loģistikas ķēdē ir iesaistīti ne vien uzņēmumi, bet arī virkne valsts iestāžu – piemēram, VID Muitas pārvalde, Valsts robežsardze, un sadarbība ar tik nopietnu partneri kā DHL uzliks jaunus pienākumus visām iesaistītajām pusēm.

"Ja kāda iemesla dēļ kāda no loģistikas ķēdē iesaistītajām pusēm nevarēs sniegt atbilstošu servisu, tas nozīmēs, ka visa ķēde nestrādā. Kā tautā saka, mēs varēsim izplesties un sarauties, taču, ja DHL nebūs apmierināts ar ķēdes darbību, tas izvēlēsies citu ceļu," atzīmē E. Bērziņš.

DHL un Latvijas puses vīzijas par Latviju kā starptautisku loģistikas mezglu ir ļoti līdzīgas – tā liecina abu pušu teiktais pēc tikšanās. Un šī sadarbība drīz varētu realizēties konkrētās kravu plūsmās.