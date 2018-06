Eksperti klātienē iepazīstas ar Latvijas drošībai svarīgo Rīgas ostas infrastruktūru

Foto: Publicitātes foto

Aizvadītajā nedēļā no 30. maija līdz 1. jūnijam Rīgas brīvostas pārvaldes iekšējās drošības dienesta darbinieki un Ostas policijas amatpersonas piedalījās Latvijas Ārlietu ministrijas un ASV kopīgi rīkotā starptautiskā Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas drošības iniciatīvas (Proliferation Security Initiative – PSI) reģionālā seminārā. Semināra mērķis bija diskutēt par aktuālajiem globālajiem draudiem un veicināt reģionālo sadarbību masu iznīcināšanas ieroču, to piegādes sistēmu un ar to saistīto izejmateriālu nelegālās aprites ierobežošanā un kontrolē.