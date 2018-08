Projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" ietvaros 10. augustā izsludināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība", kas ir līdz 2030. gadam plānotās elektrifikācijas programmas pirmā posma iepirkums.

Iepirkuma procedūra norisināsies divās kārtās. Pretendenti kvalifikācijas dokumentus pirmajai kārtai var iesniegt līdz 2018. gada 20. septembrim. Iepirkuma dokumentācija pieejama VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) mājas lapā, kā arī informācija par iepirkumu pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) sistēmā un Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī.

Dzelzceļa elektrifikācijas pirmā posma kopējās izmaksas plānotas 441 miljona eiro apmērā (no tā izsludinātā iepirkuma plānotā summa – 425 miljoni eiro). No kopējām pirmā posma izmaksām 347 miljoni eiro paredzēti kā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet atlikušie 94 miljoni eiro – VAS "Latvijas dzelzceļš" finansējums.

Elektrifikācijas pirmā posma ietvaros līdz 2023. gada beigām plānots elektrificēt dzelzceļa līnijas – Daugavpils–Krustpils, Rēzekne-Krustpils un Krustpils-Rīga.

Izsludinātais iepirkums paredz šo līniju elektroapgādes sistēmas, kontakttīkla, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas un sakaru sis­tē­mas, sliežu ceļu, tehniskās drošības sistēmas, ēku un būvju izbūvi/pārbūvi, tādējādi līdz 2023. gadam nodrošinot viena pilnībā elektrificēta tranzīta koridora funkcionalitāti.

Šī gada 29. martā LDz saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atzinumu par projekta atbalstīšanu un tā iesniegšanu Finanšu ministrijā tā turpmākai virzībai Eiropas Komisijā. Ir saņemts JASPERS* ekspertu gala atzinums , un pirms projekta dokumentācijas nosūtīšanas Eiropas Komisijai (EK) šobrīd to izvērtē EK tehniskās palīdzības neatkarīgais eksperts "JASPERS IQR" (JASPERS Independent Quality Review – Neatkarīga kvalitātes pārbaude").

Vienlaikus ir uzsākts aizdevuma piešķiršanas process ar Eiropas Investīciju banku LDz līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Projekta īstenošana paredzēta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1. pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" ietvaros.

* JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) ir tehniskās palīdzības partnerība starp Eiropas Komisiju, Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), kas tiek nodrošināta Centrālajām un Austrumeiropas ES dalībvalstīm, lai uzlabotu lielo projektu dokumentācijas kvalitāti pirms iesniegšanas Eiropas Komisijai atbalstīšanai un finansējuma piešķiršanai no ES struktūrfondiem un Kohēzijas fonda. JASPERS palīdzība mērķis ir veicināt projektu ātrāku apstiprināšanu Eiropas Komisijā un kohēzijas politikas sekmīgu īstenošanu. Šis pakalpojums dalībvalstīm ir bez maksas.