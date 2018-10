Pirmo reizi Rīgā pasaules dzelzceļu eksperti diskutēs par talantu piesaisti transporta nozarē

Jauno tehnoloģiju un automatizācijas ietekmē biznesa pasaule patlaban strauji mainās, un transporta nozare nav izņēmums. Vieni no būtiskākajiem izaicinājumiem ir nepieciešamība pēc darbiniekiem, kuriem ir daudz plašāks zināšanu, prasmju un iemaņu loks, nekā līdz šim bijis ierasts, kā arī strādājošo spēja iet kopsolī ar jaunākajām tehnoloģijām.

Lai diskutētu par nozares vajadzībām darbaspēka tirgū, dažādu vecuma grupu iespējām un individuālās karjeras attīstību modernā darba vidē, VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) sadarbībā ar Starptautisko dzelzceļu savienību (UIC, International Union of Railways) 29.oktobrī pirmo reizi organizē starptautisku konferenci "Jauno talantu piesaiste augošas konkurences un atvērta darba tirgus apstākļos". Konferencē piedalīsies dzelzceļa nozares pārstāvji no Vācijas, Francijas, Itālijas, Japānas, Bulgārijas, Slovēnijas, Norvēģijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lielbritānijas un pat Kamerūnas un Marokas.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš uzsver: "Esam pagodināti par iespēju kopā ar pasaules vadošo dzelzceļu organizāciju UIC pirmo reizi Latvijā rīkot konferenci par tik aktuālu tematu ne tikai mūsu nozarei, bet arī daudzām citām. Ikviena uzņēmuma galvenais spēks ir darbinieki, un spēja piesaistīt jaunus, talantīgus profesionāļus un noturēt jau esošos darbiniekus ir pamatā uzņēmuma ilgtspējīgai un mērķtiecīgai attīstībai. Dzelzceļa nozarē patlaban to izjūtam īpaši izteikti, jo pusotru gadsimtu senā nozare mainās, tās darbības joma paplašinās un atbilstoši izglītotu, zinošu un entuziastisku speciālistu piesaiste ir priekšnoteikums sekmīgai izaugsmei."

Tikmēr UIC ģenerāldirektors Žans Pjērs Lubinū (Jean Pierre Loubinoux) norāda: "Zināšanu pārnese ir viena no UIC pamatvērtībām. 21. gadsimtā dzelzceļa sektoram jāraugās plašāk un jāpiesaista jaunā paaudze, lai sekmētu sociāli ekonomisko izaugsmi. Jaunieši būs tie, kuri apvienos mūsu pagātnes tradīcijas ar savu nākotnes vīziju, nodrošinot, ka dzelzceļš ir ilgtspējīgas, integrētas un savienotas starptautiskās mobilitātes ķēdes mugurkauls."

Konferencē savā pieredzē un skatījumā dalīsies LDz un citu uzņēmumu vadošie eksperti, kā arī augstskolu mācībspēki. Konferences īpašā viešņa būs "JP Research & Consulting" direktore Dr. Džanīna Pīpa (Janene Piip) no Austrālijas, kurai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze talantu un karjeras konsultācijas un pieaugušo tālākizglītībā, kā UIC vēstnesei īpaši specializējoties dzelzceļa nozarē. Konferencē Rīgā viņa stāstīs par tehnoloģiju un automatizācijas ietekmi uz dzelzceļa nozares darba vidi, dažādu vecuma grupu ekspektācijām attiecībā uz darba vietu un karjeras izaugsmes iespējām, to, kādas prasmes nozares speciālistiem būs nepieciešamas nākotnē un kāda ir uzņēmumu vadības loma talantu un prasmju attīstībā.

Konferences otrajā daļā eksperti diskutēs par to, kā piesaistīt jaunus darbiniekus tagad un nākotnē. Diskusijā piedalīsies pārstāvji no Krievijas, Baltkrievijas un Itālijas un Latvijas, bet pirms tam konferences dalībniekiem būs iespēja uzklausīt vairāku Eiropas valstu dzelzceļu jauno speciālistu skatījumu uz to, ko viņi sagaida no sava uzņēmuma.

Konference tiek rīkota UIC izveidotās dzelzceļa talantu platformas ietvaros, un tas ir pirmais šāda rakstura pasākums. Talantu platforma izveidota ar mērķi sekmēt spējīgākā darbaspēka piesaisti un noturēšanu nozarē, attīstot starptautiskās sadarbības tīklu un sekmējot nozarē strādājošo uzņēmējspējas, valodu zināšanas, starpkultūru komunikācijas prasmes un arvien komplicētāku tehnoloģisko risinājumu izmantošanu ikdienas darbā.

Konferences norisināsies RTU Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultāte, Āzenes iela 12/1, 115.auditorija angļu valodā ar tulkojumu latviešu un krievu valodās. Plašāka programma pieejama: https://www.ldz.lv/sites/default/files/Talents%20conference_29.10.2018.pdf

Mediju pārstāvjus, kuriem ir interese piedalīties konferencē vai uzrunāt konkrētus tās lektorus vai dalībniekus individuālām intervijām, lūdzam sazināties ar Ieva.Karklina@ldz.lv , mob.: +371 26994767.

VAS "Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA "LDZ CARGO", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA "LDZ infrastruktūra", ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums SIA "LDZ apsardze", kā arī loģistikas uzņēmums SIA "LDZ Loģistika".

Starptautiskā dzelzceļu organizācija (UIC) ir globāla organizācija, kas veicina dzelzceļa transporta izaugsmi globālā līmenī un sadarbību dzelzceļa sistēmas attīstībai. Tā apvieno 200 organizācijas visos piecos kontinentos - to vidū ir dzelzceļa operatori, infrastruktūras pārvaldnieki, dzelzceļa pakalpojumu sniedzēji u.c. UIC uztur ciešu sadarbību ar dzelzceļa transporta jomas dalībniekiem visā pasaulē, tostarp ražotājiem, dzelzceļa asociācijām, valsts iestādēm un ieinteresētajām pusēm citās nozarēs un sektoros, kuru pieredze var sniegt ieguldījumu dzelzceļa pilnveidē. UIC galvenie uzdevumi ir veidot izpratni par dzelzceļa nozares vajadzībām, izstrādāt inovāciju programmas, lai identificētu risinājumus šo vajadzību apmierināšanai.