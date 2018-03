VAS "Latvijas dzelzceļš" meitasuzņēmums SIA "LDz Loģistika" pērn aktīvi strādāja pie starpvalstu attiecību stiprināšanas un jaunu tirgu apguves, slēdzot sadarbības līgumus gan austrumos, gan rietumos. Kā liecina šī gada pirmajos mēnešos organizētie pārvadājumi, uzņēmuma centieni vainagojas ar pirmajiem panākumiem.

Piemēram, Ventspils ostā pietauvoti un izkrauti divi kuģi no Dienvidāfrikas. Pēdējais kuģis "Lena B" uz Latviju nogādāja 60 tūkstošus tonnu mangāna rūdas, kas tika pārkrauta vagonos un tālāk devās austrumu virzienā – uz Krieviju. Šogad tiek plānots, ka caur Ventspils un Rīgas ostu tiks pārkrauti 450 tūkstoši tonnu mangāna rūdas. Šos darbus klientiem palīdz organizēt SIA "LDz Loģistika", kas vienlaikus caur Ventspils un Rīgas ostu organizē arī citu kravu transportēšanu – piemēram, čuguna kravu pārvadājumus.

Ostā ienākušās mangāna rūdas kravas un to tālākais ceļš ir kārtējais apliecinājums tam, ka Latvijas loģistikas sektorā vērojama jauna tendence – kravu plūsmas mainās, un nu vairs netiek runāts par tradicionālo vienvirziena kustību no austrumiem uz rietumiem.

SIA "LDZ Loģistika" valdes priekšsēdētājs Gundars Ābols atzīmē: "Lai arī kravu plūsmu apjomi no rietumiem uz austrumiem vēl nav pielīdzināmi tiem, kas tiek transportēti pretējā virzienā, tomēr – varam novērot tranzīta ceļu veidošanos virzienā "rietumi – austrumi", un šādu tranzīta ceļu attīstība Latvijas loģistikas sektoram nozīmē gan kravu diversifikāciju, gan atkarības mazināšanu no energoresursu transportēšanas."

Ābola kungs arī atzīmē, ka pērn daudz enerģijas veltīts jaunu tirgu apgūšanai – sadarbības partneri atrasti gan Indijā un Ķīnā, gan starp Eiropas lielākajiem loģistikas uzņēmumiem.

Aptuveni pirms mēneša no Rīgas uz Minsku devās pirmais SIA "LDz Loģistikas" un Baltkrievijas dzelzceļa organizētais kravu ekspresis ar kravām no Indijas, kas Latvijā ieradās caur Roterdamas ostu. Savukārt divas nedēļas vēlāk Rīgas ostā no kuģa uz 57 vagoniem tika pārkrauti konteineri no Hamburgas un Roterdamas ostām, kas devās Maskavas virzienā. Konteineri bija pildīti ar kravām no Indijas un Ķīnas.

Tas apliecina, ka Latvijas ģeogrāfiskais izvietojums ļauj efektīvi nodrošināt gan pārvadājumus starp austrumiem un rietumiem, gan ziemeļiem un dienvidiem. Turklāt ziemas periodā mūsu valstij par labu spēlē trīs neaizsalstošās ostas, caur kurām iespējams nogādāt kravas gan uz Latviju, gan no tās – Rietumeiropā, Skandināvijas valstīs un citviet pasaulē.