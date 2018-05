23.maijā, ikgadējā OECD Starptautiskā transporta foruma (ITF) samita ietvaros VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) tika uzņemts ITF Korporatīvās partnerības padomes biedru sastāvā līdzās 30 citiem pasaules transporta, loģistikas, nozares rūpniecības un augsto tehnoloģiju uzņēmumiem. LDz patlaban ir vienīgais uzņēmums no Baltijas, kas darbojas šajā padomē.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš, kopā ar ITF ģenerālsekretāru Jangu Kimu (Young Tae Kim) parakstot iestāšanās memorandu, uzsvēra: "Dalība Korporatīvās partnerības padomē sniedz lielisku iespēju savstarpējo kontaktu veidošanai ne tikai ar transporta nozares uzņēmumiem, bet arī citu nozaru pārstāvjiem, kuru darbībai ir būtiska ietekme uz transporta attīstību nākotnē. Jaunu stratēģisku partnerību attīstībai šodien, attīstoties jauniem loģistikas risinājumiem, ir īpaši liela nozīme, un ilgtermiņā ar labām attiecībām ar kaimiņvalstu transporta uzņēmumiem jau ir par maz. Īpaši būtiski ir dažādi inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi un IT pielietojums loģistikas attīstībā, ko esam definējuši arī par LDz ilgtermiņa darbības virzienu. Vienlaikus nedrīkst aizmirst par šo risinājumu drošību, un tas ir viens no nozares būtiskajiem izaicinājumiem."

Viņš arī uzsvēra, ka ITF un tās Korporatīvās partnerības padome ir daļa no OECD organizāciju tīkla, kura ietvaros īpaši tiek sekmēta laba pārvaldība visos līmeņos, tādējādi uzaicinājums pievienoties vienai no šīm organizācijām ir uzskatāms par augstu novērtējumu LDz korporatīvās pārvaldības praksei.

ITF Korporatīvās partnerības padome patlaban apvieno ap 30 uzņēmumu no dažādām pasaules valstīm, un padomes uzdevums ir sniegt ITF dalībvalstu transporta nozares lēmumu pieņēmējiem uzņēmēju skatījumu par būtisku nozares attīstības jautājumu regulējumu. Tostarp pēdējos gados padomes biedri snieguši savu viedokli par tādām jomām kā transporta nozares dekarbonizācija, dronu regulējums u.c. Patlaban viens no aktuālajiem padomes darba kārtības jautājumiem ir blokķēžu (blockchain) risinājumu attīstība un to regulējums, tostarp no drošības risku viedokļa. "Efektīvu loģistikas ķēžu darbība un iespējami ērti, tehnoloģiski parocīgi un klientorientēti risinājumi ir arī LDz koncerna tuvāko gadu attīstības mērķis, tādēļ iesaiste rekomendāciju sniegšanā šīs jomas sakārtošanai mums ir svarīga," norāda LDz prezidents E.Bērziņš.

Savukārt par nozīmīgu LDz pienesumu Korporatīvās partnerības padomes darbā E.Bērziņš uzskata LDz lielo pieredzi un zināšanas sadarbībā ar divu biznesa kultūras, tehnoloģisko prasību un infrastruktūras parametru ziņā atšķirīgu teritoriju – Eiropas Savienības un NVS valstu jeb 1520 mm sliežu platuma valstu – partneriem. Tādējādi LDz var sniegt unikālu skatījumu gan vienu, gan otru valstu partneriem par to, kā savietot esošās sistēmas, izveidot maksimāli efektīvu savstarpējās sadarbības modeli un vienotus partnerības principus integrētu globālo loģistikas risinājumu nodrošināšanai.