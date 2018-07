Pa "Latvijas dzelzceļa" infrastruktūru šogad sešos mēnešos veiktais kravu pārvadājumu apjoms tonnkilometros par 1,4% pārsniedz pagājušā gada pirmā pusgada rādītājus, kas liecina, ka palielinājušies kravu pārvadājumu attālumi Latvijas teritorijā. Turklāt pēdējos trīs mēnešos netipiski vasaras sezonai, kad pārvadājumu apjomi parasti samazinās, novērojama kravu apjomu palielināšanās – tā jūnijā pārvadāti kopumā 4 miljoni tonnu, kas par 28,5% pārsniedz pagājušā gada jūnija rādītājus. Īpaši liels pieaugums šajā pusgadā vērojams dzelzceļa savienojumā ar Baltkrieviju.

Pieaugums pārvadājumos pusgada griezumā vērojams visās pārvadājumu grupās – iekšzemes, eksporta, importa un sauszemes tranzīta pārvadājumos. Par 35,7% pieaudzis minerālvielu, par 42,6% kokmateriālu un par 28,4% ķīmisko kravu pārvadājumu apjoms. Pēdējā mēnesī attiecībā pret pagājušā gada jūniju īpaši pieaudzis akmeņogļu (+49,5%) pārvadājumu apjoms, par 7,2% pieauguši naftas produktu pārvadājumi, kā arī minerālvielu, kokmateriālu un rūdas pārvadājumu apjoms.

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šogad būtiski palielinājies Baltkrievijas kravu īpatsvars kopējā importa un sauszemes tranzīta pārvadāto kravu apjomā – no 15,7% pērn uz 25,5% šogad. Kopējais kravu pārvadājumu apjoms dzelzceļa satiksmē starp Baltkrieviju un Latviju veidoja 14,7 milj. tonnu, no tām 5,75 milj. tonnu jeb par 56,4% vairāk nekā pērn bija Baltkrievijas izcelsmes kravas.

"Sadarbība ar Baltkrievijas dzelzceļu allaž ir bijusi sekmīga, taču pēdējo gadu laikā esam ievērojami to uzlabojuši, tostarp pagājušajā gadā atklājām LDz pārstāvniecību Baltkrievijā. Tādējādi kravu apjoma palielināšanās ir likumsakarīgs ieguldītā darba rezultāts. No Baltkrievijas virzienā uz Latvijas ostām šogad uzsākti jauna veida kravu, piemēram, šķeldas, pārvadājumi. Kopā ar Baltkrievijas kolēģiem esam izveidojuši jaunu piedāvājumu kravu īpašniekiem – kravas ekspresvilcienu Minska-Rīga. Patlaban pilnveidojam procesus, lai krava pie klientiem nonāktu ātrāk un līdz ar to būtu iespēja palielināt apjomus šajā maršrutā, tostarp izšķiroša ir arī sadarbība ar termināļiem, lai nodrošinātu iespējami ātrāku kravu izkraušanu un vagonu apriti," skaidro LDz prezidents Edvīns Bērziņš.

Arī virzienā no Latvijas uz Baltkrieviju 2018.gada 1.pusgadā vērojams pieaugums – pārvadāti 82,2 tūkst. tonnu jeb par 19,1% vairāk salīdzinājumā ar 2017.gada analoģisko periodu. Eksporta kravu struktūru galvenokārt veido pārtikas rūpniecības produkti, metāli un ferosakausējumi, kā arī citas kravas. Savukārt sauszemes kravu tranzīts starp abām valstīm veidoja 1,38 milj. tonnu, 2,1 reizes pārsniedzot 2017. gada rādītājus.

Konteineru pārvadājumos pirmajā pusgadā pārvadātas 2842 TEU vienības, kas ir par 13% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā.

Kopš 2017.gada oktobra divpusējā satiksmē starp Latviju un Baltkrieviju uzsākta elektroniskās pavadzīme izmantošana privāto vagonu apstrādē, kas ievērojami paātrina un atvieglo vagonu apriti starp abām valstīm, ļaujot klientiem ātrāk saņemt atpakaļ savu ritošo sastāvu.