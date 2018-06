Šonedēļ, 11. jūnijā, Viņa Majestāte Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs (King Willem-Alexander) viesojās Rīgas brīvostas pārvaldē, kur tikās ar Nīderlandes – Latvijas biznesa semināra "Get Connected" dalībniekiem.

Vizītes laikā starp Rīgas brīvostas pārvaldi un Roterdamas ostu tika parakstīts sadarbības līgums par ekspertu iesaisti Rīgas ostas darbības stratēģijas izstrādē. "Esam ļoti pagodināti uzņemt Viņa Majestāti Nīderlandes karali Rīgas ostā. Ostas un tirgotāji ir tie, kas Latviju un Nīderlandi vienojuši vēsturiski jau kopš Hanzas savienības laikiem. Priecājos, ka ar parakstīto līgumu mēs šo sadarbību nostiprinām šodien un turpināsim to arī nākotnē," uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Līgums paredz starptautiski atzītu Roterdamas ostas ekspertu piesaisti jaunās Rīgas brīvostas Attīstības programmas 2019. – 2028. izstrādē. "Rīgas un Roterdamas ostām ir daudz kopīgu iezīmju kravu konjunktūrā, vēsturē līdzīgi ir arī abu ostu pārvaldības modeļi. Turklāt Roterdamas ostai ir ievērojama pieredze, strādājot ar dažādu ostu attīstības projektiem visā pasaulē. Tādēļ darbā pie jaunā Rīgā ostas attīstības plāna izvēlējāmies piesaistīt tieši Roterdamas speciālistu kompetenci un zināšanas," atzīmē Rīgas brīvostas pārvaldnieks.

Roterdamas ostas korporatīvās stratēģijas direktors Viktors Šonmakers (Victor Schoenmakers) savukārt uzsver: "Esam izstrādājuši un varam piedāvāt Rīgas ostai jaunus inovatīvus risinājumus ostu IT jomā. Protams, ka Rīgas ostā nevarēs piemērot visu Roterdamas ostas elektronisko sistēmu, taču piedāvāsim adaptēt savus risinājumus Rīgas ostas vajadzībām. Esam gatavi sadarboties arī citās jomās, taču jaunu inovatīvu IT risinājumu izmantošana ostās ir ostu attīstības nākotne un būtisks priekšnoteikums to konkurētspējas saglabāšanai."

"Jaunajā attīstības programmā pievērsīsim ļoti lielu uzmanību dažādu ostas ITK sistēmu sakārtošanai, uzlabošanai un jaunu risinājumu attīstībai, lai panāktu, ka Rīgas osta šajā jomā atbilstu visaugstākajām mūsdienīgas ostas prasībām. Arī šajā darbā mums lieti noderēs Roterdamas ostas pieredze un atbalsts," pārliecināts ir Ansis Zeltiņš.